Seconda Categoria, derby d’anticipo al Corrent: il LIVE di Carcarese U21-Mallare

CARCARESE-MALLARE 0-0
16’ Lancio per Gouni che riceve sul filo del fuorigioco, stoppa e calcia cercando di sorprendere Bruzzone in uscita, ma la palla finisce sul fondo per questioni di centimetri
8 Ancora Mallare! Filtrante di Bastoni per Gouni che si trova a tu per tu con Bruzzone e lascia partire il diagonale, palla a lato di pochissimo
4’ Capici in posizione dubbia crossa in area per Bastoni che ci prova con il tacco, palla di poco fuori e Mallare nuovamente vicina al vantaggio
1’ Subito pericoloso il Mallare con Revelli che recupera palla al limite e serve in profondità Gouni, quest’ultimo con il destro colpisce il palo!
Si parte alle 15:01, Carcarese in blu e Mallare con la divisa rossoblu
Carcare. Al Corrent in scena l’anticipo della terza giornata di ritorno del girone B di Seconda Categoria, si affrontano Carcarese U21 e Mallare.
Dopo la sconfitta rimediata con il Priamar, i biancorossi vogliono tornare a sorridere e soprattutto a guadagnare punti preziosi per la salvezza. Ora infatti si trovano al quart’ultimo posto, a quota 13 punti.
Ne ha sette in più invece il Mallare che arriva alla sfida dopo la vittoria casalinga per 3 a 1 con la Rocchettese e vuole provare a bissare il successo dell’andata, quando vinse 2 a 1.
FORMAZIONI:
CARCARESE U21: Bruzzone, Dembele, Castellano, Ogici, Briano G., Astigiano, Trieste, Muca, Cesi, Torterolo, Maggioni. A disp.: Vico, Bejaj, Pira, Monni, Gueye, Taibout, Cairo, Briano A All. Simone Testa
MALLARE: Kadrija, Capici, Fiori, Grosso, Franco, Pistone, Rivera, Revelli, De Luca, Bastoni, Gouni. A disp.: Briano P., Branchetti, Grenno, Oliveri, Marenco, Brovida, Esposito, Kadrja H., Briano L. All. Leandro Pansera
ARBITRO: Leonardo Barbuto di Savona