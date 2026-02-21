  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Web cronaca

Seconda Categoria, derby d’anticipo al Corrent: il LIVE di Carcarese U21-Mallare

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale del match

Generico febbraio 2026

CARCARESE-MALLARE 0-0

16’ Lancio per Gouni che riceve sul filo del fuorigioco, stoppa e calcia cercando di sorprendere Bruzzone in uscita, ma la palla finisce sul fondo per questioni di centimetri

8 Ancora Mallare! Filtrante di Bastoni per Gouni che si trova a tu per tu con Bruzzone e lascia partire il diagonale, palla a lato di pochissimo

4’ Capici in posizione dubbia crossa in area per Bastoni che ci prova con il tacco, palla di poco fuori e Mallare nuovamente vicina al vantaggio

1’ Subito pericoloso il Mallare con Revelli che recupera palla al limite e serve in profondità Gouni, quest’ultimo con il destro colpisce il palo!

Si parte alle 15:01, Carcarese in blu e Mallare con la divisa rossoblu

Carcare. Al Corrent in scena l’anticipo della terza giornata di ritorno del girone B di Seconda Categoria, si affrontano Carcarese U21 e Mallare.

Dopo la sconfitta rimediata con il Priamar, i biancorossi vogliono tornare a sorridere e soprattutto a guadagnare punti preziosi per la salvezza. Ora infatti si trovano al quart’ultimo posto, a quota 13 punti.

Ne ha sette in più invece il Mallare che arriva alla sfida dopo la vittoria casalinga per 3 a 1 con la Rocchettese e vuole provare a bissare il successo dell’andata, quando vinse 2 a 1.

FORMAZIONI:

CARCARESE U21: Bruzzone, Dembele, Castellano, Ogici, Briano G., Astigiano, Trieste, Muca, Cesi, Torterolo, Maggioni. A disp.: Vico, Bejaj, Pira, Monni, Gueye, Taibout, Cairo, Briano A All. Simone Testa

MALLARE: Kadrija, Capici, Fiori, Grosso, Franco, Pistone, Rivera, Revelli, De Luca, Bastoni, Gouni. A disp.: Briano P., Branchetti, Grenno, Oliveri, Marenco, Brovida, Esposito, Kadrja H., Briano L. All. Leandro Pansera

ARBITRO: Leonardo Barbuto di Savona

 

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.