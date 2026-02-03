Scontri di Torino, il Pd savonese condanna le violenze: “Solidarietà agli aggrediti. Vergognoso strumentalizzare politicamente l’accaduto”

Savona. Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Partito Democratico, ed Simone Anselmo, segretario cittadino del Pd di Savona, si associano “al Pd nazionale e agli altri soggetti che hanno condannato le violenze di Torino, estranee al diritto costituzionalmente garantito di manifestare pacificamente”.

I dem savonesi esprimono “piena solidarietà al poliziotto ferito, ai componenti delle forze dell’ordine e della stampa aggrediti da una minoranza violenta. È vergognoso che alcune forze politiche strumentalizzino l’accaduto, attribuendo alla ‘sinistra’ aggressioni di cui i suoi partiti principali non si sono mai resi responsabili in tutta la storia repubblicana. O peggio, che una forza politica organizzi una fiaccolata ‘di partito’ su un tema che chi ha a cuore la democrazia e le istituzioni non dovrebbe strumentalizzare”.

“Una forza politica, peraltro, che dall’alto dei suoi noti legami con l’estrema destra e con Casa Pound, non può certo dare lezioni ai partiti di sinistra, che – basti pensare alla vicenda di Guido Rossa – hanno sempre dimostrato con i fatti di essere lontani anni luce da ogni forma di violenza politica”.