Scontri di Torino, il Pd savonese condanna le violenze: “Solidarietà agli aggrediti. Vergognoso strumentalizzare politicamente l’accaduto”

"Le violenze estranee al diritto costituzionalmente garantito di manifestare pacificamente"

Partito Democratico Targa

Savona. Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Partito Democratico, ed Simone Anselmo, segretario cittadino del Pd di Savona, si associano “al Pd nazionale e agli altri soggetti che hanno condannato le violenze di Torino, estranee al diritto costituzionalmente garantito di manifestare pacificamente”.

I dem savonesi esprimono “piena solidarietà al poliziotto ferito, ai componenti delle forze dell’ordine e della stampa aggrediti da una minoranza violenta. È vergognoso che alcune forze politiche strumentalizzino l’accaduto, attribuendo alla ‘sinistra’ aggressioni di cui i suoi partiti principali non si sono mai resi responsabili in tutta la storia repubblicana. O peggio, che una forza politica organizzi una fiaccolata ‘di partito’ su un tema che chi ha a cuore la democrazia e le istituzioni non dovrebbe strumentalizzare”.

“Una forza politica, peraltro, che dall’alto dei suoi noti legami con l’estrema destra e con Casa Pound, non può certo dare lezioni ai partiti di sinistra, che – basti pensare alla vicenda di Guido Rossa – hanno sempre dimostrato con i fatti di essere lontani anni luce da ogni forma di violenza politica”.

 

