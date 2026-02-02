Scontri di Torino, alle forze dell’ordine la solidarietà di FdI Alassio e dell’Associazione Italia Israele

Savona. Dopo gli scontri di Torino, anche il circolo di Fdi di Alassio e il consigliere regionale Rocco Invernizzi esprimono “solidarietà alle forze dell’ordine e tolleranza zero contro i violenti”.

Il circolo alassino di FdI e il capogruppo regionale e consigliere comunale Invernizzi esprimono “la più ferma e convinta solidarietà alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, vittime di un grave e inaccettabile aggressione avvenuta ieri a Torino. “Stigmatizziamo con forza l’accaduto. Si tratta dell’ennesimo atto di una strategia della tensione che non può più essere tollerata. Quanto accaduto a Torino è un episodio di violenza organizzata messo in atto da soggetti riconducibili all’area dei centri sociali, soggetti che agiscono sistematicamente al di fuori della legalità, colpendo chi ogni giorno garantisce sicurezza, ordine e rispetto delle istituzioni alla cittadinanza”.

“La violenza non può mai essere considerata uno strumento di dialettica politica. Esprimiamo il nostro sostegno incondizionato agli agenti impegnati nel loro servizio – sottolinea Rocco Invernizzi – Al tempo stesso auspichiamo interventi legislativi e giudiziari tempestivi che assicurino la punizione dei responsabili di atti criminali contro lo Stato”.

Anche l’Associazione Italia Israele di Savona esprime “forte solidarietà a tutte le forze dell’ordine quotidianamente impegnate, con grande dedizione e coraggio, per la sicurezza degli italiani. L’Associazione dalla sua costituzione, nel novembre 2019, ha potuto lavorare, esprimersi pubblicamente e svolgere la propria missione grazie alla costante, attenta e sensibile protezione delle forze dell’ordine. Sempre al servizio, in ogni situazione e condizione, dei cittadini”

“Desideriamo che la nostra vicinanza e la nostra affettuosa amicizia arrivi agli agenti della Polizia di Torino, selvaggiamente aggrediti sabato trasmettendo il nostro messaggio anche a tutti i loro colleghi. Questo ringraziamento va ogni giorno, ogni minuto alla Questura di Savona e a tutti i comandi Carabinieri del nostro territorio che da anni garantiscono la nostra sicurezza. Grazie”, conclude la presidente Cristina Franco.