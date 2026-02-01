  • News24
Unità

Scontri a Torino, la Lega di Savona in piazza a sostegno delle forze dell’ordine. FdI Albenga: “Basta violenze contro chi ci difende”

I due partiti di centrodestra pronti a manifestare solidarietà alle forze dell'ordine dopo i fatti di Torino

Generico gennaio 2026

Albenga/Savona. “Un attacco inaccettabile e ignobile che non può restare impunito”. Con queste parole Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Albenga, esprime a nome di tutto il direttivo “la massima vicinanza agli agenti aggrediti ieri durante i disordini a Torino”.

Nella sua nota, FdI Albenga punta il dito contro quella che viene definita una “violenza sistematica e organizzata, attribuita a gruppi dell’area dei centri sociali che operano costantemente al di fuori del perimetro della legalità”. Per Crosetto “colpire le forze dell’ordine significa colpire lo Stato e la sicurezza di tutti noi. E’ inaccettabile assistere a episodi dove chi garantisce l’ordine pubblico diventa il bersaglio di chi usa la violenza come unico strumento politico. Non può esserci alcuna zona d’ombra o ambiguità: chi sbaglia deve affrontare pene certe”.

Per il direttivo albenganese del partito di Giorgia Meloni “la difesa della legalità resta la priorità assoluta”.

Ancora Crosetto: “Esprimiamo sostegno totale agli uomini e alle donne in divisa e al tempo stesso ferma condanna ferma contro ogni forma di eversione e criminalità di piazza. La nostra solidarietà non è solo a parole, ma si traduce in un impegno politico quotidiano per tutelare chi, ogni giorno, rischia la propria incolumità per la nostra libertà”.

E sempre in riferimento a quanto avvenuto a Torino, venerdì 6 febbraio la Lega di Savona è pronta a scendere in piazza “con un corteo a sostegno delle forze dell’ordine dopo l’ennesimo grave episodio di violenza”.

Il concentramento è previsto dalle 20 in piazza del Brandale dove partirà una fiaccolata che percorrendo via Gramsci, piazza Leon Pancaldo e via Paleocapa raggiungerà piazza Mameli.

“La Lega vuole testimoniare la propria vicinanza alle forze dell’ordine e nel contempo accendere una luce di riflessione per tutti in una società in cui sembrano cancellate regole e i più elementari principi di convivenza civile , dove qualcuno vorrebbe non ci siano più distinzioni tra ciò che è giusto e quello che non lo è o più semplicemente tra il bene e il male. Una deriva da cui le forze politiche di sinistra non sono esenti da responsabilità”.

