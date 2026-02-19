Sci, tripletta nello slalom per Leonardo Lenzi dello Sporting Savona

Frabosa Sottana. Ancora grandi soddisfazioni per Leonardo Lenzi, categoria Cuccioli, che continua a primeggiare in questa entusiasmante stagione 2025/2026. Il portacolori dello sci club Sporting Savona ha realizzato una fantastica tripletta nelle gare che si sono svolte il 1° febbraio a Lurisia (slalom speciale), il 7 ed 8 febbraio ad Artesina (slalom gigante).

Da sottolineare che la gara del 7 era valevole quale selezione per il Trofeo Pinocchio sugli sci (una delle più importante manifestazioni nazionali) ed arrivarci con una vittoria è sicuramente di buon auspicio per cercare di migliorare i già ottimi risultati ottenuti negli anni passati.

La gara dell’8 febbraio invece ha consacrato Leonardo campione regionale.

Di rilievo anche i risultati degli altri atleti dello Sporting Mondolè: Lucrezia Garelli categoria Allievi ad Artesina ha ottenuto un sesto ed un quarto posto; Lorenzo Di Maggio categoria Ragazzi un eccellente quarto posto il 7 febbraio ad Artesina; Irene Lenzi categoria Ragazzi un quinto posto a Lurisia, un ottavo ed un nono ad Artesina; Francesca Siciliano categoria Allievi un decimo posto a Lurisia, un dodicesimo ed un undicesimo posto ad Artesina.

Soddisfatti dei risultati ottenuti Tiziano Riva (allenatore oltre che presidente e direttore tecnico) ed Alfio Giaccone (allenatore): “Leonardo anche in questo trittico di gare ha mantenuto un livello di prestazione molto alto che ci fa ben sperare per i prossimi impegni di una stagione fino ad ora entusiasmante. Da qui in poi Leo avrà occasione di cimentarsi con gli atleti, non solo italiani, più forti e sicuramente saprà dire la sua dimostrando tutto il suo valore. Nel complesso abbiamo ottenuto un buon risultato di squadra, anche con pochi atleti schierati riusciamo sempre a dire la nostra. Questi risultati sono frutto di tanti sacrifici ma anche della disponibilità dei gestori delle piste di Viola Saint Gréé che, in una stagione con così tanta neve, con la loro disponibilità e professionalità ci hanno messo nelle condizioni migliori per allenarci. Approfittiamo anche per ricordare, a chi volesse entrare a far parte del nostro storico sci club come atleta o come sponsor, che può contattarci allo 3389957231”.