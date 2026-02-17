Sbaglia a premere la frizione e investe un’anziana sul marciapiede: incidente a Savona in piazza Diaz

Savona. Sbaglia a premere la frizione, l’auto fa un balzo in avanti e prende in pieno una anziana che stava transitando sul marciapiede. E’ accaduto intorno a mezzogiorno in piazza Diaz, dove una donna a bordo di un’utilitaria ha causato un incidente.

La vittima del sinistro, 89 anni, dopo essere stata urtata, è finita contro un cancello, riportando alcuni traumi. Fortunatamente le sue condizioni sono meno gravi del previsto.

Sul posto gli agenti della Polizia locale di Savona, l’automedica del 118 e i militi della Croce bianca, che hanno trasportato la persona ferita all’ospedale San Paolo in codice giallo.