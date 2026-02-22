Savona, una raccolta fondi per la famiglia di Tatiana Fatigati

Savona. Una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare la famiglia di Tatiana Fatigati, la 43enne mancata improvvisamente lo scorso 15 febbraio nella sua abitazione.

A causare il decesso un malore fulminante. La donna era molto conosciuta in città: faceva la parrucchiera ed era titolare del negozio di via Au Fossu, nel centro storico della città.

“Domenica 15 febbraio, il mondo ha perso un’anima speciale. La nostra carissima Tatiana Fatigati ci ha lasciati a soli 43 anni, troppo presto e in modo tragico, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerla. Tatiana non era solo un’amica, una moglie e una mamma; era una presenza luminosa, capace di donare un sorriso anche nei momenti più difficili – si afferma nella raccolta fondi -. Oggi quella luce si è spenta, ma il suo ricordo vive nel cuore di chi l’ha amata. Perché questa raccolta? Tatiana ha lasciato suo marito e la sua amata figlia di soli 14 anni. Oltre allo strazio del lutto, la famiglia si trova ora ad affrontare sfide quotidiane e incertezze per il futuro che nessuno dovrebbe gestire da solo in un momento simile”.

“Abbiamo deciso di aprire questa raccolta fondi per: offrire un sostegno concreto per le spese immediate; Creare un piccolo fondo per il percorso di studi e il futuro della sua bambina; Far sentire al marito e alla figlia che non sono soli, che la comunità si stringe attorno a loro con amore e solidarietà. Non esiste una donazione troppo piccola. Ogni gesto, anche il più semplice, è un pezzetto di quella speranza di cui la sua famiglia ha disperatamente bisogno adesso. Se non puoi donare, ti chiediamo con il cuore di condividere questo link sui tuoi social o con i tuoi contatti. Più persone raggiungeremo, più grande sarà l’abbraccio che riusciremo a regalare a chi resta. Grazie di cuore per la vostra generosità e per aver onorato la memoria della nostra cara Tatiana. L’importo raccolto sarà direttamente donato a Chiara, la figlia di Tatiana e saranno forniti tutti i dettagli e la documentazione che comprovino la reale destinazione di questa raccolta” conclude il messaggio.