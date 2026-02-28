Savona, Teatro Chiabrera sold out per il “Galà dello Sportivo Savonese”

Savona. Tutto pronto a Savona per l’appuntamento di questa sera con l’edizione 2026 del “Galà dello Sportivo Savonese”, la prestigiosa kermesse organizzata al Teatro Chiabrera dalla Croce d’Oro di Albissola Marina e Savona e da Fabio Incorvaia, il 7 volte campione del mondo di moto d’acqua, insieme a tutto il team della Jet Ski Therapy.

La manifestazione, particolarmente voluta dall’assessore allo sport del Comune di Savona Francesco Rossello, ha lo scopo di ringraziare e premiare gli atleti normodotati e paralimpici che si sono particolarmente distinti per aver portato il nome di Savona all’onore del mondo. Un evento ormai diventato una tradizione per i savonesi, che hanno risposto in modo massiccio: questa sera infatti è previsto il tutto esaurito.

Saliranno sul palco gli atleti che, nel corso dell’anno solare 2025, gli sportivi che hanno ottenuto podio ai Campionati Nazionali, piazzamenti tra i primi cinque ai Campionati Europei, partecipazioni ai Campionati Mondiali e, da quest’anno, anche atleti meritevoli che si sono affermati in contesti sportivi di particolare rilievo e prestigio nel corso dell’anno. Gli atleti e gli ospiti della serata dovranno rispettare un preciso dress code: non saranno ammesse, infatti, tute di rappresentanza e magliette delle squadre di appartenenza.

Ospite della serata sarà il capitano della Nazionale Italiana di calcio non vedenti Sebastiano Gravina, content creator, tiktoker, autore e conduttore noto al pubblico con il nome d’arte “Videociecato”. Nel corso dell’evento, patrocinato dal Comune di Savona, si esibiranno inoltre come ospiti gli allievi della scuola di musical Nati da un Sogno di Savona. A presentare l’evento sarà la giornalista Tiziana Oberti.

Saranno consegnati alcuni premi speciali e verranno messe in palio – ad estrazione tra il pubblico – due crociere Costa offerte dallo Sponsor dall’agenzia di viaggi “Un Angolo di Paradiso”. Non mancherà la beneficenza: ci sarà infatti una raccolta fondi tra atleti e pubblico da donare a un ospite della serata diversamente abile.