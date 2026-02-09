Savona, si introduce in una scuola superiore con un coltello e oggetti da scasso: 49enne identificato e denunciato

Savona. Nell’ambito della costante attenzione al controllo del territorio, la Polizia di Stato ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un 49enne italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio, con l’accusa di tentato furto, porto di oggetti atti ad offendere e porto ingiustificato di attrezzi idonei allo scasso.
Nei giorni scorsi, i responsabili di un noto istituto scolastico, una scuola superiore di Savona, hanno denunciato un tentato furto.
Attraverso l’effrazione di una porta “antipanico”, un uomo infatti si era introdotto all’interno della scuola, dove aveva forzato i distributori automatici, con l’intento di appropriarsi del denaro al loro interno.
Solo il fatto che gli stessi distributori funzionassero con metodi di pagamento digitale, ha fatto fallire il furto, lasciando però gli ingenti danni dovuti alle effrazioni.
L’esame delle registrazioni della videosorveglianza in funzione presso l’istituto e la particolare attenzione dei poliziotti delle Volanti, impiegati nel controllo del territorio, hanno permesso di individuare l’uomo, mentre si trovava in zona stazione ferroviaria a Savona.
Iniziato come un semplice controllo ad una persona con fare sospetto, la perquisizione del suo zaino ha consentito di rinvenire un coltello da cucina ed attrezzi atti allo scasso.
I successivi accertamenti avvenuti in Questura e le comparazioni con i fotogrammi estrapolati dalle immagini della videosorveglianza della scuola, hanno permesso la certa identificazione quale autore del tentato furto.
Al termine dell’attività, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.