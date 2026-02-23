Savona sempre più regina del musical: la scuola “Nati da un Sogno” trionfa in entrambi i concorsi italiani

Firenze. Savona si conferma, ancora una volta, ai vertici nel settore del musical giovanile italiano. Merito della scuola dei Nati da un Sogno, che anche quest’anno (come già l’anno scorso) ha dominato le classifiche di entrambi i principali concorsi di settore, “Musical Day” a Milano e “Musical il Concorso” a Firenze. Ma quest’anno il risultato è, se possibile, ancora più eclatante: l’Academy savonese, infatti, non si è limitata a vincere nella propria categoria, ma si è aggiudicata il Grand Prix, ovvero il premio per la migliore esibizione in assoluto tra le 99 in totale in gara.

Il concorso si è svolto venerdì 20 febbraio a Firenze, nell’ambito della manifestazione Danza In Fiera. A raggiungere il clamoroso risultato sono stati circa 35 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, chiamati a recitare, ballare e cantare interamente dal vivo una scena ispirata al musical americano “Hamilton”: un’esibizione che i giurati hanno premiato con il punteggio più alto dell’intero concorso (e uno dei più alti nella storia della manifestazione). Una vittoria che conferma il gruppo come primo in Italia a livello giovanile, dato che la stessa esibizione aveva già vinto, un mese fa, anche al Musical Day di Milano.

Un risultato eccezionale che rappresenta solo la ciliegina sulla torta di una giornata storica: i ragazzi savonesi (70 in totale gli allievi coinvolti) si sono aggiudicati anche il primo premio nella loro categoria con un’altra scena, “We Will Rock You”, incentrata su alcune famose canzoni dei Queen. Entrambi i medley sono stati ideati dagli insegnanti della scuola e poi coreografati dal performer professionista Giorgio Camandona, interprete tra gli altri di Pinocchio e Peter Pan.

Un en plein che non ha eguali nella storia della manifestazione, e che con il Grand Prix migliora ulteriormente uno “score” ritenuto fino ad ora imbattibile, ovvero quello realizzato sempre dai Nati da un Sogno nel 2018 e nel 2025: anche in quelle due annate la scuola savonese aveva vinto con entrambe le coreografie di gruppo. Più in generale, le vittorie di venerdì sono solo le ultime di una lunga serie: la scuola savonese, infatti, ha sempre mandato a podio – unica in Italia a riuscirci – almeno un gruppo in ogni edizione di ognuno dei due concorsi (Milano e Firenze) dal 2015 ad oggi, vincendo circa metà delle edizioni.

A condire il trionfo il terzo posto del gruppo dei più piccoli (con una scena dal musical “Annie”) e molti primi posti tra i duetti (Maddalena Bizzarri e Stella Nervi tra i piccoli, Jessica Battiston e Lorenzo Colonna tra i maggiorenni) e nelle categorie soliste (Alice Brezza tra i piccoli, Giulia Chiovelli tra gli under 15). Quest’ultimo risultato è a sua volta una conferma, dato che la 13enne Chiovelli aveva già vinto lo scorso anno, al “debutto” nella fascia d’età, dopo essersi aggiudicata ripetutamente negli anni precedenti la categoria dei Giovanissimi.

“Una costanza di risultati che ci riempie di orgoglio – è il commento della direttrice, Roberta Bonino, e degli insegnanti Elisa Guzzo, Debora Tamagnini e Andrea Chiovelli – e che premia lo studio, la fatica e l’impegno dei ragazzi. Il livello delle scuole italiane è cresciuto esponenzialmente e quasi tutte le scene in gara erano davvero di altissimo livello: per questo una affermazione di tale portata è semplicemente incredibile. Siamo felici soprattutto perché questo permette ai nostri ragazzi di avere più opportunità: lo testimonia il numero di borse portate a casa anche in questa stagione, alcune delle quali rappresentano davvero possibili trampolini di lancio verso il sogno di fare musical da professionisti”.

E sono ormai diversi gli ex allievi che hanno raggiunto quel traguardo. Alessio Ruaro è attualmente in Germania dove è andato in scena in “Jesus Christ Superstar” e in “La Bella e La Bestia”; Sabrina Ottonello, dopo essere stata la protagonista in “Bonnie & Clyde” e aver recitato nell’adattamento italiano di “Prova a Prendermi”, famoso film con Tom Hanks e Leonardo Di Caprio, in questi mesi è in scena a Roma nel cast di Moulin Rouge (dove ha interpretato più volte anche la protagonista Satine sostituendo Diana Del Bufalo e Serena Autieri). Ingaggi da professionisti negli ultimi anni anche per Alessandro Pontenani e Giorgia Bellavia. Senza dimenticare la già citata Giulia Chiovelli che, nonostante la giovanissima età, è stata l’interprete ufficiale di Matilda al Teatro Sistina di Roma e una dei protagonisti di “Cliché” al Teatro Repower di Milano.