Savona, semafori in tilt tra corso Ricci e corso Viglienzoni: individuata la ditta per la riparazione

Savona. Il Comune di Savona, con determinata pubblicata ieri, ha incaricato la ditta La Semaforica S.r.l. di provvedere al ripristino del funzionamento dei semafori all’incrocio tra corso Ricci e corso Viglienzoni.

L’impianto è in tilt dalla scorsa settimana a causa di una guasto di due schede: “E’ stato programmato sulla modalità giallo lampeggiante – viene riportato nel documento -, pertanto l’impianto non regola più correttamente il traffico, creando una situazione di pericolo”. Per questo “si rende necessaria urgentemente la sostituzione di due schede di comando”.

“L’incrocio in questione è molto trafficato; lasciando sul lampeggio giallo il regolatore semaforico, viene a crearsi una situazione di rischio per la sicurezza veicolare e pedonale. Si rende necessaria urgentemente la sostituzione di due schede di comando”

L’importo dell’incarico è di 814 euro.

Non è la prima volta che si guasta un impianto semaforico. L’ultima volta è successo a gennaio in corso Mazzini nel tratto compreso tra via Montenotte e via Guidobono.