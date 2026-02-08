Savona, Sapero: “Solo noi in campo! Critiche ci stanno ma stampa non riprenda Cipollino78”

Mister Carlo Sarpero ne ha per tutti: arbitro, stampa e social. Ma è anche orgoglioso del suo Savona, autore di una partita gagliarda contro la Sestrese. Match terminato 2 a 2 ma il tecnico si tiene stretta la prova del Vecchio Delfino. Non è andata giù la direzione arbitrale: nel mirino i falli in occasione del secondo goal verdestellato, il fuorigioco fischiato a Nelli e in generale la gestione della gara da parte della terna.

“Oggi ho visto solo una squadra in campo – esordisce -. Non c’è ‘primo tempo o secondo tempo’. Dovete scriverle bene le cose. Spesso fate gli articoli sul nulla perché Cipollino78 o Fragolino59 su Facebook scrivono delle cagate e io ho letto articoli che danno fastidio. Bisogna scrivere le cose reali che succedono”. Il riferimento è all’articolo comparso su IVG dove si rendeva conto del fatto che gli ultras, delusi dalla brutta prova contro la Sampierdarenese, avevano voltato le spalle alla squadra a fine gara. Un fatto evidente, nonché eclatante, rinforzato dalla protesta della settimana seguente, con gli ultras in protesta per 80′. Ciò che non è piaciuto a mister e società e l’aver citato nel pezzo il comunicato della pagina Facebook Vecchia Guardia, reputata dal club non significativa perché rappresentativa di un solo tifoso, che criticava la prova contro la Sampierdarenese. “Non amo ricevere critiche sui commenti social e che un giornale riprenda queste cose e ci faccia un articolo. Ad oggi l’unica partita sbagliata è stata contro la Sampierdarenese”, puntualizza poi l’allenatore.

“Bisogna parlare del fatto che ci mancavano quattro titolari, che c’è stata una sola squadra in campo e di una terna che non ha arbitrato in modo equo – prosegue -. Nelle prime 12 partite 9 sanzioni a Cola. Oggi ci ho rimesso io per la panchina. Ci siamo stufati che questo succede solo verso di noi. Avremmo meritato di vincere, le occasioni le abbiamo avute noi. E basta. Loro hanno fatto due tiri e due goal. E in un’occasione l’azione era viziata da due falli. Hanno fermato Nelli in fuorigioco ancora prima che gli arrivasse il pallone. Scriviamo le cose come vanno scritte. Facciamo un grosso applauso a questi ragazzi. Parliamo di Raso, all’esordio, di Fossati, del fatto che avevamo fuori Raja, che Schirru e Colombo hanno giocato a mezzo servizio. Abbiamo imposto gioco e ritmo e creato occasioni. L’unica cosa che posso rimproverare ai miei è che sul primo goal siamo usciti con un po’ troppa flemma. Mi ero raccomandato di uscire con più forza. Oggi ho visto un grande Savona contro tutto e contro tutti. Bisogna scrivere questo. Un applauso ai nostri tifosi che sono venuti in massa. Non c’erano due tifoserie oggi, c’era solo la nostra”.

“Quando sei in costante difficoltà numerica bisogna toglierselo per forza lo smoking. Ci siamo allenati in 13/14 per tutta la settimana. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili. Ci siamo allenati bene, alla grande. Peccato non aver raddoppiato nel primo tempo. Il pareggio sta stretto al Savona“.