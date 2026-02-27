Savona, Sala Rossa gremita per il convegno sul referendum: confronto pubblico a Savona sulle ragioni del Sì.

Savona. Sala Rossa gremita e pubblico numeroso per il convegno “Votiamo Sì” sul referendum sulla giustizia, promosso dal Comitato Giustizia Sì insieme ad Azione e al Partito Liberal Democratico, tenutosi il 25 febbraio a Savona.

Tra i relatori dell’incontro, il professor avvocato Andrea Scella, presidente della Camera Penale di Savona, l’avvocato Federico Farina del Comitato Giovani Avvocati per il Sì, l’avvocato Andrea Bitetto, cofondatore del Comitato Sì Separa, e l’onorevole Stefano Esposito del Comitato Giustizia Sì. In rappresentanza della politica hanno partecipato Maria Adele Taramasso e Sergio Scolastico per Azione, Luca Martino e l’avvocato Gianluca Gandalini per il Partito Liberal Democratico.

“La sala piena e la qualità del confronto dimostrano quanto questo tema sia sentito” , hanno dichiarato Maria Adele Taramasso e Sergio Scolastico “con la partecipazione non solo di addetti ai lavori, ma anche di cittadini indecisi e persone provenienti da diverse aree politiche, dalla sinistra riformista alla destra moderata”.

Nel corso del dibattito è stata evidenziata la necessità di affrontare nel merito le ragioni e i contenuti della riforma, con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e la credibilità del sistema giudiziario.

Con l’avvicinarsi del voto, i toni del dibattito politico manifestano una faziosità crescente tra i due schieramenti, che finisce per distogliere l’attenzione dai contenuti e dalle conseguenze della riforma in favore di una polarizzazione sempre maggiore dell’opinione pubblica. L’impegno, nel periodo che ci separa dal referendum, deve essere quello di favorire l’informazione attraverso un confronto equilibrato e utile a comprendere le questioni molto tecniche su cui saremo chiamati tutti a esprimerci.