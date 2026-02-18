Savona piange la scomparsa di Mafalda Vanzino, presidente dell’A.p.s. “La Rocca”

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Mafalda Vanzino, presidente dell’A.p.s. “La Rocca Fratellanza Contadini e Operai” e storica barista dell’associazione savonese.

Si è spenta all’età di 71 anni.

Il suo carattere burbero nascondeva un cuore grande e generoso, sempre pronto ad accogliere con una battuta chi varcava la soglia della nostra associazione – la ricorda il Cda de La Rocca . Mafalda lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito vivrà nei ricordi di tutti noi. Ciao Mafalda, grazie”.

“Il Cda, le socie e i soci si stringono con affetto alla famiglia in questo momento di profondo dolore”.

Mafalda Vanzino lascia la sorella Carla, il fratello Elio con Aurora, e i nipoti Alessio, Andrea, Cinzia, Barbara e Francesco, insieme alle loro famiglie. Attorno a loro si stringono parenti e amici, uniti nel ricordo di una donna che ha saputo donare affetto, disponibilità e forza.

I funerali si terranno venerdì 20 febbraio alle ore 10.00, con partenza diretta alla volta del Tempio Crematorio di Savona.

La famiglia ringrazia sentitamente quanti parteciperanno al loro dolore e conserveranno un pensiero per Mafalda.