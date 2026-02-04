Savona, per motivi di gelosia accoltella un 27enne alla schiena: condannato a 6 anni e 4 mesi

Savona. E’ stato condannato a 6 anni e 4 mesi il 24enne che, alla fine di giugno 2025, aveva aggredito e ferito con un’arma da taglio un ragazzo di 27 anni in darsena a Savona. A stabilirlo il giudice per l’udienza preliminare Emilio Fois al termine del processo svoltosi oggi con rito abbreviato.

Secondo quanto ricostruito, a seguito di una lite per futili motivi, il 24enne aveva aggredito la sua vittima colpendola alla schiena con due fendenti. L’aggressore era stato poi individuato e denunciato in stato di libertà dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato. Il 27enne, invece, era stato ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure, dove aveva subito interventi chirurgici necessari per salvargli la vita.

Secondo quanto accertato, l’episodio era stato preceduto da un’aggressione, avvenuta pochi giorni prima: in quella occasione l’imputato aveva colpito violentemente la vittima con un bastone fino a romperle un braccio.

Alla base di tutto ciò la gelosia dell’aggressore: la vittima 27enne, infatti, aveva pubblicato sui social network una foto scattata assieme alla ex compagna del 24enne. Quell’episodio non era stato denunciato alle forze dell’ordine.

Oltre alla pena detentiva l’imputato è stato condannato a versare una provvisionale di 15.000 euro nei confronti della vittima.

“Siamo molto soddisfatti della condanna – dichiara l’avvocato Alessandro Parino, difensore della parte offesa – Abbiamo sempre sostenuto come si trattasse di un tentato omicidio per le modalità brutali dell’aggressione, portata a termine con due colpi di coltello in parti vitali della vittima che solo per miracolo si è salvato; nessuno ovviamente potrà ridargli i mesi di paura prima e sofferenza fisica dopo, ma almeno ha ricevuto giustizia per quanto ha subito. Ovviamente agiremo anche in sede civile per il riconoscimento economico pieno del danno subito oltre alla provvisionale liquidata oggi che è comunque già un punto fermo”.