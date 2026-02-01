Savona, Ninivaggi soddisfatto per il ritorno al successo: “Siamo contenti, adesso ci aspettano delle partite importanti”

Dopo due pareggi il Savona ritrova i tre punti. I biancoblù vincono 3-0 contro il Little Club James e accorciano sul secondo posto in classifica, ora distante 4 punti. Il pari tra Praese e Ca De Rissi infatti addolcisce ancor di più la domenica del Savona che oggi ha offerto una delle migliori prestazioni stagionali. È soddisfatto anche il vice allenatore Lorenzo Ninivaggi, oggi nuovamente “titolare” della panchina vista la squalifica di Sarpero.

Commenta Ninivaggi: “Siamo soddisfatti. L’approccio è stato positivo ma non siamo riusciti a entrare in ritmo perché il Little Club era molto aggressivo, hanno fatto tanti falli. Poi però da quando l’abbiamo sbloccata abbiamo avuto altre situazioni e infatti abbiamo trovato il 2-0. Potevamo chiudere il primo tempo con un risultato più largo“.

Sempre più continuità per Silvestri, oggi per la prima volta in gol. A tal proposito afferma Ninivaggi: “Marco l’abbiamo dovuto aspettare. Ha saltato tutto il girone d’andata e ora l’abbiamo recuperato. Oggi ha fatto doppietta, due domeniche fa ha fatto l’assist per Sassari con il Masone. Sono contento”.

Novità dell’ultimo periodo la scelta di schierare Turone davanti alla difesa. Eravamo abituato a vederlo quasi trequartista con Cola, ora invece è più arretrato. Ninivaggi spiega così la scelta: “Senza Raja non abbiamo un altro vero play. Avevamo provato anche Iadanza che però ha caratteristiche diverse da Turone. Nicolò con la sua tecnica ma anche con la sua fisicità può schermare davanti alla difesa, soprattutto in partite come questa con tante palle alte“.

Chissà se questa sarà la partita della svolta. Il Savona deve dimostrarlo nelle prossime, delicate, partite come conclude il tecnico: “Adesso arriva un ciclo di partite importanti, domenica prossima c’è lo scontro diretto con la Sestrese. Dobbiamo posizionarci al meglio nella griglia playoff per sfruttare anche il fattore campo”.