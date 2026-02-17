  • News24
Il bomber

Savona, Nelli decisivo nel 3-0 al Pontelungo, “Tre punti fondamentali, nel secondo tempo abbiamo alzato i ritmi”

L’attaccante biancoblù firma gol e assist contro il Pontelungo e guarda già al derby con l’Albissole: “Servirà una partita da squadra, il 100% non basterà”

Enrico Nelli si gode la vittoria, ma guarda soprattutto alla sostanza. Il 3-0 al Pontelungo porta la sua firma con un gol e un assist, ma l’attaccante biancoblù mette davanti a tutto il risultato.

Nel primo tempo facevamo fatica a trovare gli spazi, loro giocavano molto bassi e non è facile bucare le squadre quando fanno un blocco così. Però ci abbiamo creduto fino alla fine. Il mister all’intervallo ci ha detto di continuare a giocare e aumentare i ritmi. Per fortuna siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti”.

Una prestazione completa, impreziosita dai numeri, ma Nelli non perde di vista l’obiettivo: “Gol e assist fanno sempre piacere perché sono un attaccante e vivo per il gol. Però l’importante è vincere. Sono venuto qua a dicembre per cercare di raggiungere l’obiettivo. Se da qui alla fine farò tanti gol meglio, ma la squadra viene sempre al primo posto”.

All’orizzonte c’è il derby contro l’Albissole, una sfida che pesa. “Ci attende una settimana come tutte le altre. Certe partite si preparano da sole. Giochiamo contro la prima della classe, non so cosa abbiano fatto oggi ma non hanno mai perso, quindi dobbiamo andare lì e fare una partita da squadra come stiamo facendo ultimamente. Il 100% non basterà sicuramente”.

In chiusura, un pensiero personale: “Colgo l’occasione per mandare un saluto a Francesco Bonanni, mio ex compagno di squadra che ha avuto un grave incidente. Ti mando un forte abbraccio”.

