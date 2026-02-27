  • News24
Ampliamento

Savona, nel parcheggio di piazza del Popolo 126 stalli in più

In gestione a Tpl Linea dal 1 marzo 2026 al 31 dicembre 2028

savona vista veduta dall'alto parcheggio Piazza del Popolo

Savona. Il parcheggio di piazza del Popolo si ingrandisce con 126 stalli in più, nell’area sterrata.

Con la delibera del 26 febbraio la giunta concede l’autorizzazione all’ampliamento dei parcheggi a pagamento nell’area di Binario Blu dal 1 marzo fino al dicembre 2028.

Acnhe questi posti, come tutti quelli a pagamento nel territorio comunale di Savona, saranno gestiti da Tpl Linea, subentrata ad Ata dal 1 dicembre scorso.

Negli ultimi giorni cresce il malcontento per le multe legate alla nuova gestione dei parcheggi a pagamento targata Tpl. Dopo l’entrata in servizio un mese fa di 19 ausiliari incaricati di “stanare” chi sosta abusivamente negli stalli blu, negli ultimi giorni sui social sono comparse diverse segnalazioni dei cittadini che lamentano un comportamento troppo intransigente da parte dei controllori.

