Savona, “My bag in Breast Unit”: donate le borse per le donne operate di tumore al seno

Savona. Eccoli qua, i veri protagonisti dei corsi grow to work, secondo e terzo anno Isforcoop ets, cofinanziati dal fondo sociale europeo PR FSE con la Regione Liguria 2021-2027.

Sono loro che hanno realizzato per il progetto My Bag in Breast, magnifiche e coloratissime borsette porta-drenaggio che verranno donate alle donne operate al seno dopo l’intervento. Da anni l’iniziativa è promossa da ASL 2 con il supporto di Isforcoop, Associazione Amiche d’ago a Ponente e l’Associazione Amici Centro oncologico Pietro Bianucci.

Il progetto My Bag in Breast Unit è dedicato alle donne che affrontano un intervento chirurgico per tumore al seno, alle quali viene donata una borsa a tracolla in tessuto, realizzata a mano, per contenere i drenaggi post-intervento.

L’iniziativa nasce principalmente con l’obiettivo di migliorare il comfort per la donne operate che dopo l’intervento chirurgico devono convivere per alcuni giorni con il dispositivo per il drenaggio, facilitandone la gestione e il trasporto e riducendone l’impatto visito. Dalle donne per le donne, questo piccolo dono simboleggia attenzione e solidarietà.