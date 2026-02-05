Savona, manutenzione ordinaria del ponte mobile in Darsena: chiuso al transito pedonale per 12 giorni

Savona. Da lunedì 9 a venerdì 20 febbraio 2026 il ponte mobile Sandro Pertini, nella darsena di Savona, sarà chiuso al transito pedonale per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione ordinaria programmata a cadenza annuale, previsti nel periodo di bassa stagione.
Le attività di manutenzione riguarderanno gli organi di movimento, gli apparati idraulici, i motogeneratori e i sistemi di sicurezza, in aggiunta alle consuete manutenzioni settimanali finalizzate al monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura del ponte.
Il ponte mobile resterà pertanto chiuso al transito pedonale per dodici giorni, con una temporanea riattivazione nella giornata di sabato 14 febbraio in concomitanza con la presenza di una nave da crociera. Durante i lavori sarà sempre garantito il passaggio ai natanti da diporto, alla pesca professionale e alle altre attività nautiche presenti nella darsena.