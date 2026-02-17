Savona, lutto nel mondo universitario: morta la professoressa Augusta Molinari. Il rettore Delfino: “Il nostro Ateneo le deve molto”

Savona. “Mi dispiace molto della scomparsa della professoressa Augusta Molinari che ricordo tra le fautrici dell’insediamento del corso di studi di Scienze della Comunicazione presso il Campus di Savona”, con queste parole il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, commenta la morte della professoressa.

“Corso che ha sempre saputo intercettare una richiesta proveniente dal mondo giovanile e che è sempre stato connotato da numeri significativi per quanto riguarda le iscrizioni”, aggiunge il rettore.

Dunque il mondo dell’università di Genova e Savona è in lutto per la morte della professoressa all’età di 77 anni: “La professoressa Molinari infine mi ha supportato nell’attività di gestione quando ero responsabile del Campus di Savona e quindi la ricordo anche molto impegnata nelle attività di servizio interne al nostro Ateneo”, conclude Federico Delfino.

“Augusta non è stata solamente una collega universitaria, soprattutto è stata un’amica. Ha avuto una carriera brillantissima e ha scritto saggi molto importanti saggi. Però voglio dire che soprattutto siamo stati “compagni d’armi”, abbiamo vissuto tutta la nostra gioventù assieme impegnandoci politicamente e culturalmente”, le parole dell’autore televisivo Carlo Freccero.

“Ci conoscevamo dal Liceo. Una grande amica, buona d’animo, anche se sembrava o voleva sembrare burbera. Diretta nei giudizi. Scriveva libri di storia contemporanea soprattutto raccontando di donne.

Le invidio il suo italiano. Mi ha voluto lei a Scienze della comunicazione. Le sarò sempre riconoscente”, la ricorda così Felice Rossello, ex docente del Campus di Savona e autore televisivo.

Chi era la professoressa Augusta Molinari

Per diversi anni insegnante di storia contemporanea nelle facoltà di Scienze della Formazione e Scienze della Comunicazione al Campus universitario di Savona.

In precedenza ricercatrice, ha svolto seminari e attività di ricerca all’Università di Aix-en Provence e all’Università di Nanterre. Ha coordinato ricerche dell’Unione Europea, partecipando nel corso degli anni a diversi progetti ministeriali e di Ateneo.

Ha fatto parte della redazione delle riviste “Movimento operaio e socialista”, “Ventesimo secolo”, “Quaderni di storia contemporanea”, ed stata inoltre membro del comitato scientifico della rivista “DEP. Deportate, esuli, profughe” e direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età Contemporanea di Savona e dell’Archivio storico della Camera del lavoro savonese.

E’ stata tra i fondatori dell’Archivio Ligure della scrittura popolare e ha partecipato come membro del comitato scientifico.

Dal 2003 al 2009 è stata presidente del corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università di Genova e ha fatto parte del collegio docenti del dottorato di Scienze sociali dell’Università di Genova. Scrittrice, ha pubblicato molteplici volumi storici.

I suoi interessi scientifici si concentravano su una serie di temi variamente intrecciati: la storia del lavoro e delle culture operaie nella prima metà del Novecento, la storia della sanità, la storia dei flussi migratori transoceanici, la storia delle pratiche di scrittura tra Ottocento e Novecento, la storia delle donne nella Grande Guerra.

E’ stata autrice anche di diverse pubblicazioni.