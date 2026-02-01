Promozione, il Savona torna a vincere: 3-0 al Little Club James, si sblocca Silvestri

SAVONA (27′ Silvestri, 45+2′ Sassari, 49′ Silvestri) 3-0 LITTLE CLUB JAMES

Il Savona fa il suo. Un Chittolina silenzioso per 80 minuti – i tifosi hanno cantato solo nel finale di partita – ospita il ritorno alla vittoria dei biancoblù. Gli Striscioni battono 3-0 il Little Club James e dopo due pareggi ritrovano il feeling con i tre punti. Una domenica che poteva essere ancora più positiva in caso di risultati favorevoli sugli altri campi. Il Savona è stato per lungo tempo terzo e a -3 dal secondo posto, poi la Sestrese ha risolto negli ultimi minuti la gara con la Baia Alassio e la Praese è riuscita a pareggiare con il Ca De Rissi. In ogni caso la squadra di Sarpero – oggi ancora squalificato – è riuscita a svolgere perfettamente il suo compito. O meglio, almeno per tre quarti di gara. L’approccio faceva pensare a un altro match scarico di emozioni, poi il vantaggio di Silvestri al 27’ ha sbrogliato il match. Da lì i biancoblù hanno dominato la gara raddoppiando con Sassari e triplicando ancora con Silvestri. Per il numero 10 una doppietta che gli regala i primi gol in maglia biancoblù. Il tempo dirà se questa sia stata la domenica della svolta, ma intanto il Savona si regala una notte tranquilla.

La cronaca

90+1′ Termina qui il match del Chittolina, il Savona vince 3-0.

88′ Porta palla Calcagno, nel frattempo traslato a sinistra, e poi allarga per Pirotto. Il 18 offre un cross rasoterra per Fossati che si inserisce e può calciare da posizione ravvicinata. Il tiro però è pessimo e termina alto.

87′ Il Little Club insegue il gol della bandiera ma il Savona non tentenna e protegge il risultato. Buona prestazione anche dal punto di vista difensivo per i biancoblù.

81′ Cominciano ora a cantare i tifosi del Savona.

80′ Cattive notizie per il Savona: la Praese pareggia, la Sestrese passa in vantaggio ad Alassio. I biancoblù tornano al quarto posto ma a -4 dal secondo posto.

79′ Taglio di Fabbri che riceve sul fondo dell’area di rigore e mette in mezzo per Nelli. Colpisce di testa l’attaccante che però non inquadra la porta.

76′ Opportunità da calcio piazzato per il Little Club con il traversone di Praglia a cercare Leonardi, pallone troppo lungo per il difensore che non riesce ad arrivare sulla sfera.

74′ Finisce anche la partita di Silvestri che lascia il campo a Pirotto. Tanti applausi anche per lui. È bene però notare che gli applausi non sono arrivati da parte dei sostenitori più accaniti del Savona, posizionati sul lato destro della tribuna del Chittolina. Insomma, il disappunto degli ultras rimane.

72′ Esce, tra gli applausi del Chittolina, Samuele Sassari. Al suo posto entra Fabbri.

71′ Altro cambio per Rossetti che manda in campo Canellini rilevando Cinardo.

69′ Silvestri punta il fondo e poi cerca il pallone arretrato per Sassari che però viene anticipato. Ottima chiusura della difesa rossoblù che evita il poker.

65′ Sostituzione nel Little Club con Casalegno che entra al posto di Prandi.

64′ Piccola nota di colore. Sarpero, oggi squalificato, sta seguendo la partita dalla tribuna del Chittolina riservata ai tifosi, contrariamente a quanto faceva Lele Cola che era invece solito posizionarsi sulla piccola tribuna dal lato opposto.

62′ Gioco momentaneamente fermo per un colpo subito da Gaggero, appena entrato. Il 14 si è fatto male alla spalla e deve uscire dal campo. Molto sfortunato il calciatore biancoblù che lascia spazio a Rolandi.

60′ Non cambiano i risultati sugli altri campi: sempre 0-1 tra Praese e Ca De Rissi e 0-0 tra Baia Alassio e Sestrese.

58′ Little Club minaccioso da calcio d’angolo. Allontana la difesa biancoblù nella zona di Brunozzi che colpisce al volo ma il suo tiro termina lontano. Cambi per il Savona: fuori Durante e Damonte, dentro Fossati e Gaggero.

55′ Altra sostituzione tra gli ospiti: entra Praglia al posto di Raiola.

53′ Avanza verso il centro del campo Calcagno che poi allarga nella zona di Sassari. L’11 cerca il cross ma il pallone viene intercettato da Costa.

51′ Intanto un cambio nel Little Club: è entrato Pulsoni al posto di Prandi.

49′ Tris del Savona! Buco della difesa rossoblù che lascia passare la verticalizzazione per Silvestri che riceve in area di rigore e inquadra lo specchio. Doppietta per il classe ’99 che fa 3-0.

48′ Parte bene il Little Club con il colpo di testa di Pandiscia che termina fuori di pochissimo, grande opportunità sprecata dagli ospiti.

Si va in campo per la ripresa. Il Little Club dà il via al secondo tempo.

Secondo Tempo

45+3′ Finisce il primo tempo. Un Savona scarico fino al vantaggio, poi solo i biancoblù in campo. Si va dunque al riposo con un punteggio che mette quasi in sicurezza il match e con gli Striscioni virtualmente a 3 punti di distanza dal secondo posto della Praese.

45+2′ Raddoppia il Savona! Corner battuto a rientrare da Silvestri, colpisce di testa Nelli ma Costa riesce a respingere. Sulla ribattuta arriva però Sassari che in zona secondo palo non può fallire. 2-0 al Chittolina.

45+1′ Filtrante straordinario di Durante che serve con un pallone morbido la corsa di Damonte. Il terzino calcia in porta ma Costa si distende e con una super parata devia in corner. Savona vicino al raddoppio.

44′ Savona pericoloso con la punizione di Damonte per il colpo di testa di Nelli che da posizione ravvicinata non trova la porta. Il 9 era però partito in posizione di fuorigioco.

42′ Turone perde palla ma poi con un gran recupero in scivolata riesce a rimediare e conquistare una rimessa laterale Partita positiva sin qui del numero 8 biancoblù anche in questa posizione davanti alla difesa che forse però è un po’ limitante per le sue caratteristiche.

39′ Momento positivo per il Savona che dopo il gol ha è riuscito a giocare con un po’ più di leggerezza. Biancoblù aggressivi anche sulla prima costruzione del Little Club James.

35′ Come ricordavamo in apertura questo è un importante turno di campionato a causa dello scontro diretto tra Praese e Ca De Rissi. E in questo momento è il Ca De Rissi in vantaggio 0-1. La Sestrese invece sta pareggiando con la Baia Alassio. Savona dunque momentaneamente terzo a 3 punti dal secondo posto.

33′ Ovviamente grande gioia per Silvestri che ha trovato il suo primo gol in maglia biancoblù dopo una stagione passata per metà ai margini a causa di un infortunio.

32′ Adesso è un Savona di lusso. Altra bella azione che permette a Damonte di arrivare al tiro, Costa risponde. Non è finita perché Calcagno ha un altra possibilità da zona laterale e va al tiro, conclusione allontanata dove c’è Sassari che conclude ma non trova la porta.

30′ Ancora Calcagno al cross profondo per Silvestri che stavolta ci arriva in spaccata, pallone sul fondo.

27′ Savona in vantaggio! Calcagno riceve a destra e punta l’avversario, sposta palla e va al cross sul secondo palo per Silvestri che di testa non sbaglia. Biancoblù avanti, 1-0 al Chittolina.

25′ Scappa ancora Brunozzi, stavolta Colombo commette fallo e si prende il cartellino giallo. È l’11 rossoblù il giocatore a cui il Savona deve maggiormente prestare attenzione.

23′ Timido tentativo di Turone da fuori area con il mancino, Costa para senza problemi.

22′ Sfreccia Brunozzi sulla corsia di sinistra, lo contiene Colombo che conquista palla con un grande intervento ma non trova compagni ed è costretto a rilanciare.

20′ Apertura imprecisa di Iadanza che permette al Little Club di recuperare. Savona in grande difficoltà nel trovare sbocchi. Ancora nessun vero pericolo per il portiere avversario.

17′ Chance per il Little Club nata da una rimessa laterale sulla sinistra. Raiola vince il duello aereo con Colombo e serve Chaves Moncada. Il 10 tenta una complicata girata al volo, pallone abbondantemente sul fondo.

15′ Altro contrasto in mezzo al campo, stavolta è Silvestri a finire giù. Partita sporca, non facile da interpretare per il Savona.

13′ Il Savona fa fatica a mettere in moto i due attaccanti, Nelli e Sassari. Little Club compatto che complica le trame verticali dei biancoblù. Intanto proprio dopo un contatto con Sassari è rimasto a terra Biancato, interviene lo staff medico.

11′ Little Club James con il 4-2-3-1. Il riferimento offensivo è Raiola, alle sue spalle c’è Chaves Moncada. Brunozzi è l’esterno sinistro, Prandi l’esterno destro.

9′ Intervento in scivolata in netto ritardo di Bruzzone su Calcagno, ammonito il giocatore rossoblù.

8′ Turone fa il play nel 4-3-1-2 biancoblù, come la scorsa settimana contro la Sampierdarenese. Una nuova veste per il classe 2006 che a inizio anno abbiamo visto giocare più avanzato. Tra l’altro, all’andata fu proprio lui a siglare in pieno recupero il gol del 3-3.

5′ Savona pericoloso da fallo laterale. Gittata lunga di Calcagno, dopo una deviazione il pallone arriva a Durante che colpisce di testa ma trova la provvidenziale respinta di Pandiscia.

4′ Tifosi presenti ma silenziosi, vedremo se la contestazione durerà per tutta la gara.

2′ Punizione in zona offensiva per il Savona. Riceve sulla sinistra Silvestri che conquista il fallo. Arrivano i saltatori a popolare l’area di rigore. L’arbitro ravvisa per un contatto in area tra Silvestri e Biancato e fischia un fallo per il Little Club.

Si parte con qualche minuto di ritardo. Primo possesso per il Savona.

Primo Tempo

Nonostante il deludente 0-0 con la Sampierdarenese, Sarpero fa due cambi: al posto di Covelli, indisponibile, gioca Iadanza, ma soprattutto parte Rosasco titolare al posto di Agostino. Intanto sono appena arrivati, a dieci minuti dal fischio d’inizio, i tifosi biancoblù.

Due modifiche anche nel Little Club rispetto all’ultima partita con Cinardo e Biancato che sostituiscono Avanzino e Pulsoni. Titolari due dei tre marcatori dell’andata, ovvero Brunozzi e Raiola. Panchina invece per Praglia.

L’arbitro del match è Francesco Righetti della sezione di Genova. Gli assistenti sono Filippo Masini e Enrico Mereto, anche loro genovesi.

Le formazioni

Savona: 12 Rosasco, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Iadanza, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Durante, 8 Turone, 9 Nelli, 10 Silvestri, 11 Sassari. A disposizione: 1 Agostino, 13 Rolandi, 14 Gaggero, 15 Fossati, 16 Raso, 17 Baldaccini, 18 Pirotto, 19 Raja, 20 Fabbri. Allenatore: Lorenzo Ninivaggi (al posto dello squalificato Carlo Sarpero).

Little Club James: 1 Costa, 2 Pandiscia, 3 Cinardo, 4 Carrà, 5 Leonardi, 6 Bilanzone, 7 Prandi, 8 Biancato, 9 Raiola, 10 Chaves Moncada, 11 Brunozzi. A disposizione: 12 Parise, 13 Avanzino, 14 Praglia, 15 Canellini, 16 Pulsoni, 17 Casalegno, 18 Truscello, 19 Odescalchi, 20 Sisinni. Allenatore: Cristiano Rossetti.

L’avvicinamento

Il treno per i playoff chiama, il Savona deve fare il biglietto. Turno cruciale per il campionato di Promozione perché lo scontro diretto tra Praese e Ca De Rissi (seconda contro quinta) apre scenari interessanti. I biancoblù, che ora hanno ricalibrato il proprio obiettivo, possono dunque accorciare sul secondo posto. Ricordiamo che per disputare i playoff è necessario essere a non più di 6 punti di distanza dall’avversaria da affrontare nella sfida secca.

I biancoblù sono reduci da due pareggi che hanno fatto arrabbiare Sarpero e incrinare il rapporto con i tifosi. Importantissimo dunque ritrovare la retta via contro il Little Club James, tredicesimo in classifica. I rossoblù arrivano da due sconfitte nelle ultime due gare in trasferta, ma il 3-3 dell’andata può dare fiducia ai genovesi in vista del match di oggi. Va detto però che il Savona è profondamente cambiato rispetto a qualche mese fa e ora fa molta più fatica a segnare, pur concedendo di meno. Insomma, difficile prevedere il piano partita.