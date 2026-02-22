Savona, l’istituto Boselli guarda al futuro: didattica laboratoriale e professionale per Impresa 5.0 e Turismo 5.0

Savona. Un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro, tra creatività e innovazione tecnologica. È questo lo spirito che ha animato i progetti “Impresa 5.0” e “Turismo 5.0” dell’Istituto Boselli Alberti Mazzini Da Vinci, protagoniste le classi degli indirizzi tecnici Costruzioni Ambiente e Territorio – Interior Design e Turismo, insieme agli indirizzi professionali Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria e Turismo sostenibile e accessibile.

Un’esperienza formativa che ha superato i confini dell’aula, adottando un approccio laboratoriale e professionalizzante, capace di integrare competenze tecniche, digitali e creative con una visione concreta dei nuovi scenari produttivi e turistici.

Il percorso “Impresa 5.0” ha posto al centro la trasformazione digitale e l’evoluzione dei processi produttivi, con attività direttamente sul campo. Gli studenti hanno visitato la storica Stamperia Marchi, realtà d’eccellenza che unisce tradizione artigianale e innovazione tecnologica. Qui hanno potuto osservare come la cultura d’impresa possa coniugare sostenibilità, qualità e valorizzazione del patrimonio produttivo.

Il percorso è proseguito con lezioni specialistiche presso Assoform Romagna, dove esperti di realtà aumentata e realtà virtuale hanno guidato gli studenti alla scoperta delle applicazioni immersive nei settori del design, dell’edilizia, della comunicazione e del marketing. Un’occasione per comprendere come le tecnologie XR stiano ridefinendo le professioni tecniche e creative.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’orientamento verso le nuove professioni emergenti: digital designer, esperti in modellazione 3D, tecnici della sostenibilità, specialisti in comunicazione multimediale. Un momento di confronto diretto con professionisti, per aiutare gli studenti a immaginare il proprio futuro in un contesto produttivo in continua evoluzione.

Parallelamente, il progetto “Turismo 5.0” ha approfondito i temi del marketing territoriale e della gestione integrata delle destinazioni turistiche. Le lezioni hanno analizzato strategie di promozione, branding e valorizzazione delle risorse locali, con uno sguardo attento alla sostenibilità e all’accessibilità.

Gli studenti hanno studiato da vicino il sistema economico e turistico della Darsena di Rimini, esempio significativo di riqualificazione urbana e sviluppo integrato tra porto turistico, servizi e offerta culturale. Un laboratorio a cielo aperto per comprendere dinamiche economiche, pianificazione territoriale e sinergie pubblico-private.

Entrambi i percorsi hanno previsto momenti comuni di approfondimento culturale con la visita al centro storico di Rimini e al Museo Fellini, simbolo dell’identità culturale e creativa del territorio. Un’esperienza che ha permesso agli studenti di riflettere sull’importanza del patrimonio storico-artistico come leva strategica per lo sviluppo turistico e imprenditoriale.

“I progetti “Impresa 5.0” e “Turismo 5.0″ confermano l’impegno nel promuovere una didattica attiva, laboratoriale e interdisciplinare, in cui teoria e pratica si intrecciano costantemente” affermano dall’istituto savonese.

“L’incontro diretto con aziende, professionisti e realtà territoriali ha trasformato l’esperienza formativa in un vero e proprio laboratorio di innovazione, capace di sviluppare competenze tecniche avanzate, spirito critico e consapevolezza delle opportunità offerte dalle nuove filiere produttive e turistiche”.

“Una scuola che non si limita a trasmettere conoscenze, ma costruisce competenze, visione e futuro”.