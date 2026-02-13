Savona, l’esordio di Raso: “Grazie al mister e a Silvestri” e la carica di Agostino: “Non ci manca nulla per un filotto”

Il pareggio 2 a 2 contro la Sestrese è stato accolto con umore ambivalente in casa Savona. Da una parte la rabbia per aver perso due punti in una partita ben giocata e per l’arbitraggio. Dall’altra la soddisfazione per aver soddisfatto il pubblico con una prova tosta. Tra le note della domenica, l’esordio per il classe 2007 Gabriele Raso, ex della Baia Alassio.

Le parole di Gabriele Raso

Quali emozioni giocare con questo pubblico in questa partita?

Raso: È stato bellissimo. sapevamo che ci sarebbe stato un grande clima. Sicuramente è una partita di un’altra categoria, non da Promozione. Sono felice per la partita, la prestazione e per la squadra.

Ecco, ci sono giocatori di livello con cui ti stai confrontando, tu sei molto giovane. Quali sono i consigli che ti danno nello spogliatoio e chi ti ha accolto un po’ come chioccia?

Raso: Un po’ tutti ma soprattutto Marco Silvestri, mi ha fatto un po’ da padre. Anche Schirru e Agostino. Poi per me è bello avere la possibilità di essere allenato da un mister come Sarpero, molto attento sia agli aspetti tattici sia a quelli caratteriali delle sue squadre.

Com’è stato l’impatto con il mister?

Raso: Benissimo, una bravissima persona e molto carismatica. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dato oggi e spero di ripagarlo in futuro.

Le parole di Giuseppe Agostino

Il Savona però ha giocato una partita come il pubblico voleva, cioè una partita tosta, una partita di qualità, c’è un po’ di rammarico per i gol subiti, però un Savona che oggi si può rimproverare davvero poco, no?

Agostino: Secondo me non ci possiamo rimproverare nulla. La squadra ha fatto tutto quello che era nelle possibilità ed è chiaro che comunque quando dall’altra parte non viene data una mano e succedono queste cose qua. Però noi abbiamo dato tutto, penso si sia visto. I nostri tifosi l’hanno visto, tutta la gente che era qua l’ha visto e io sono orgoglioso della mia squadra.

Ecco, dal punto di vista generale del campionato emerge la difficoltà nel vincere gli scontri diretti. Secondo te cosa manca ancora a questo a questo Savona per mettere insieme un po’ di vittorie di fila dove può ancora migliorare?

Agostino: Secondo me non manca nulla. In settimana i ragazzi vanno a duemila. Oggi abbiamo dato tutto e si è visto. Serve continuare su questa strada e andare avanti per il nostro percorso.

Penso vi abbia fatto molto piacere l’applauso che vi ha tributato il pubblico alla fine. La settimana scorsa era andata diversamente, però con queste prestazioni siete riusciti a tirarvi di nuovo dietro gli ultras e tutti i tifosi più appassionati.

Agostino: Secondo me gli ultras ce l’abbiamo sempre avuti dietro. È un discorso che secondo me è stato piantato senza motivo. Loro sono con noi e andiamo avanti tutti insieme.