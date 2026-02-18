  • News24
Savona, lavori sul ponte sul torrente Quiliano sull’Aurelia: incontro con i cittadini per spiegare il progetto

I lavori dovrebbero iniziare ad aprile, ma ancora nessuna data certa

Savona. Nei prossimi mesi il ponte del torrente Quiliano a Zinola, sulla via Aurelia, sarà interessato da un cantiere. I lavori dovrebbero partire quando sarà concluso il cantiere della superstrada Savona-Vado (dovrebbe chiudere entro inizio aprile).

I tempi, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi, saranno definiti da Anas dopo l’incontro che il Comune insieme al comitato di quartiere organizzerà con i residenti della zona per spiegare in cosa consiste il progetto e le possibili conseguenze sulla viabilità.

I lavori, gestiti da Anas, prevedono un intervento strutturale sul ponte.

In questi giorni Enel sistema una condotta ad alta tensione e tra poche settimane, senza implicazioni per la viabilità, inizieranno lo spostamento dei sottoservizi.

Il cantiere viene aperto a pochi mesi di distanza da quello che ha interessato il ponte sul torrente Segno nel comune di Vado Ligure dove è stato ampliato il letto.

La strada probabilmente, compatibilmente con i lavori necessari, non chiuderà totalmente, ma sarà a senso alternato: “Abbiamo chiesto ad Anas – spiega l’assessore ai lavori Pubblici Lionello Parodi – di creare meno disagi possibili. Cercheremo di fare in modo che sarà meno impattante possibile, la polizia locale valuterà le soluzioni più opportune”.

