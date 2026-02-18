Savona, l’Arma festeggia le nuove “stelle” di due dei suoi Ufficiali: Edoardo Quaglino promosso a Capitano

Savona. È una giornata di sorrisi e di importanti traguardi professionali quella vissuta oggi al Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona. La “famiglia” dell’Arma locale festeggia infatti l’arrivo di nuove “stelle” sulle spalline di due dei suoi Ufficiali, un momento che sancisce la crescita professionale e rinnova l’entusiasmo per il servizio.

Il primo importante riconoscimento riguarda il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Savona, Edoardo Quaglino, che lascia il grado di Tenente per indossare la terza stelletta da Capitano.

Questa promozione rappresenta il giusto coronamento di un percorso caratterizzato da impegno costante e risultati operativi sul territorio. Al neo-Capitano, figura chiave per il coordinamento del pronto intervento e delle attività operative nel capoluogo, “va il riconoscimento per la dedizione dimostrata quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini savonesi“.

Il Capitano Edoardo Quaglino, dopo aver frequentato il quinquennio di formazione tra accademia Militare di Modena e Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, ha prestato servizio per due anni presso il 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna come Comandante di Plotone, per poi approdare alla Compagnia di Savona nell’ottobre del 2025.

Ma la festa è doppia e tocca anche le nuove generazioni. È stata promossa al grado di Tenente la giovane Giulia Matarazzo, attualmente distaccata a Savona per un periodo di training on the job. L’Ufficiale, giunto dalla Scuola Ufficiali di Roma, sta svolgendo un intenso periodo di cinque settimane presso i reparti dell’Arma savonese. Per lei, ricevere la promozione proprio durante questa esperienza “sul campo” aggiunge un valore simbolico particolare: il passaggio di grado avviene infatti nel pieno dell’attività operativa, a contatto con la realtà del territorio che sarà chiamata a servire in futuro.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Augusto Ruggeri, ha voluto congratularsi personalmente con i due Ufficiali, sottolineando “come ogni avanzamento di grado non sia solo un traguardo personale, ma un momento di crescita per tutta l’istituzione. Ai due neo-promossi vanno i migliori auguri di una carriera brillante e ricca di soddisfazioni da parte di tutti i colleghi del Comando Provinciale”.