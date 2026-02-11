Savona, incidente auto-moto in via Stalingrado: un ferito e soccorsi mobilitati

Savona. Incidente stradale nella mattinata odierna (11 febbraio), a Savona. È successo intorno alle 10, in via Stalingrado.

Si è trattato di uno scontro tra un’auto ed una moto, con il centauro, un uomo sulla quarantina, che ha avuto la peggio.

Sul posto sono intervenuti: un’ambulanza della Croce Oro Mare di Savona, l’automedica del 118 e gli agenti della Polstrada.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.