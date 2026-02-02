Savona, inaugurata la sede del quartiere Oltreletimbro: “Per accogliere, ascoltare, proporre e costruire insieme”

Savona. Si è svolta domenica 1° febbraio l’inaugurazione ufficiale della sede OltreLetimbro in via Scarpa 5, nel cuore del quartiere. La sede nasce “per accogliere, ascoltare, proporre e costruire insieme e che sarà il punto di riferimento per chi vive sul lato destro del torrente, ‘de là da u sciumme‘”.

Nel suo intervento il sindaco Marco Russo ha affermato: “Aprire questo spazio e soprattutto vederlo così vivo è per noi una gioia e fonte di grande soddisfazione perché finalmente questo luogo è stato recuperato ad una funzione pubblica, cosa che ha comportato per il Comune un processo amministrativo lungo e faticoso. D’altra parte è stato molto bello poter offrire questo spazio al Comitato di quartiere che nel frattempo come sappiamo ha fatto tanti passi avanti, mettendo basi solide e qui se ne vedono gli effetti”.

Questa sede, la cui gestione il Comune ha affidato al Comitato OltreLetimbro, è il frutto di un percorso iniziato oltre due anni fa, quando un gruppo di cittadini ha deciso di attivarsi “per migliorare il quartiere, rafforzare la coesione sociale e costruire comunità, con particolare attenzione all’inclusione, alla tutela ambientale ed al dialogo inter-generazionale. Obiettivi ambiziosi perseguiti in sinergia con altre associazioni, prima fra tutte quella giovanile di Human Memories, che ha per scopi gli stessi obiettivi di comunità e memoria condivisa e che oltre ad aver collaborato molto attivamente per rendere accogliente la sede, è stata protagonista del primo evento, immediatamente dopo l’inaugurazione”.

Il comitato OltreLetimbro è composto da volontari che in questi due anni hanno realizzato diverse iniziative a favore del Quartiere come ad esempio la riqualificazione di piazza delle Nazioni (con il ripristino delle panchine, la piantumazione di nuovi alberi col progetto in collaborazione con le scuole “Piccoli giardinieri”, la collaborazione con il Comune per l’installazione dell’impianto calisthenics, ma anche l’Albero della Pace, evento inclusivo natalizio alla sua seconda edizione) o l’installazione di 12 punti di Book Crossing in altrettanti punti del quartiere, o ancora l’organizzazione di due edizioni di Oltrefest, rassegna culturale estesa per tutto il mese di maggio. Degno di nota anche il progetto “Villaggio della Pace” che, sotto la guida dell’artigiano Gianni Tortorici ha visto impegnati, per molte settimane, tanti volontari del quartiere. Oltre a questo, il comitato ha iniziato un monitoraggio del territorio sia in supporto alle forze dell’ordine che con riferimento alle segnalazioni degli abitanti per la manutenzione urbana.

Operativamente le attività del Comitato OltreLetimbro sono coordinate attraverso quattro tavoli tematici: Ambiente e Decoro, Sicurezza Stradale e Territorio, Cultura e Vivibilità, Eventi e Sicurezza, ai quali i cittadini possono liberamente aderire.

Leila Caola, coordinatrice con Mauro Accornero del comitato OltreLetimbro, nel suo messaggio di benvenuto agli intervenuti all’inaugurazione della sede, si dice molto soddisfatta del cammino fin qui intrapreso che ha visto via via sempre più persone contribuire col loro personale “tassello” al miglioramento del quartiere. “Non si tratta solo di una crescita numerica, il che sarebbe già un ottimo risultato – afferma Caola -. C’è anche una crescita qualitativa. È aumentata la coesione e l’entusiasmo. Il clima è vivace e l’energia scorre. Non è stato un fuoco di paglia, ma è diventato un crescendo e non era scontato.”

L’invito a far parte della comunità del quartiere è esteso a tutti. Conclude Leila Caola: “Cari amici de là da u sciümme, cogliamo questa occasione per invitarvi a sentirvi comunità e a collaborare per un quartiere accogliente, piacevole. E soprattutto solidale. Di lavoro da fare ce n’è tanto: tenere una sede aperta sarà certamente una sfida impegnativa ma, con l’esperienza di questi anni possiamo dire che lavorare insieme è pure divertente. Vi aspettiamo numerosi”.