Savona in lutto per la scomparsa della parrucchiera Tatiana Fatigati, aveva 44 anni

Savona. Savona in lutto per la prematura scomparsa di Tatiana Fatigati. Aveva solo 44 anni.

Fatigati era molto conosciuta in città: faceva la parrucchiera ed era titolare del negozio di via Au Fossu, nel centro storico della città.

A causare il decesso sarebbe stato un infarto. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare, lasciando nello sconforto parenti, amici e i tantissimi clienti.

Al momento non è stata ancora stata fissata la data dei funerali in attesa dell’esame autoptico.