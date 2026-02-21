Savona in lutto per la scomparsa di Adriana Bruzzone, storica titolare de “I fiori di Adriana”

Savona. Lutto, a Savona, per la scomparsa di Adriana Bruzzone, storica titolare de “I fiori di Adriana” e decana del commercio dell’intera provincia di Savona.

A ricordarne la storia sono i familiari, il marito Paolo Lucon ed i figli Ivo e Roberto: “Aveva ereditato il testimone dalla nonna, che aprì il negozio nel lontano 1961. Adriana iniziò ad aiutare in bottega a soli 12 anni, facendo dei fiori la sua missione di vita. Ha lavorato instancabilmente dietro il bancone fino al novembre 2025, quando l’insorgere della malattia l’ha costretta a fermarsi”.

“In oltre sessant’anni di carriera, non ha servito solo la nostra Liguria, ma ha accolto clienti da tutto il nord Italia e dall’estero, diventando un punto di riferimento per chiunque cercasse non solo un mazzo di fiori, ma un’opera d’arte creata con il cuore”.

“Il suo orgoglio più grande era la targa ricevuta dalla Croce Rossa Italiana, che esponeva con fierezza in negozio. Per lei, la soddisfazione principale non era il guadagno, ma la capacità di rendere felice qualcuno attraverso le sue composizioni. Creare bellezza per donare gioia era la sua vera vocazione”.

L’attività, che è attualmente in fase di passaggio di gestione, continuerà a “onorare il suo nome sotto la nuova guida, portando avanti l’eredità che Adriana ha costruito con tanta passione”.