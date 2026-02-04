Savona, il ristorante del Mare Hotel “A Spurcacciuna” vince i Wedding Awards di Matrimonio.com per il quarto anno consecutivo

Savona. Anche quest’anno “A Spurcacciuna”, storica insegna di Savona che nel 2025 ha festeggiato centotrentacinque anni di storia, è tra i vincitori dei Wedding Awards di Matrimonio.com, i premi che celebrano i migliori professionisti del matrimonio in Italia.

Per il quarto anno consecutivo, il ristorante del Mare Hotel è stato premiato nella categoria “Banchetto”, confermandosi un punto di riferimento per le coppie che scelgono l’eccellenza per il proprio ricevimento nuziale.

I Wedding Awards di Matrimonio.com vengono assegnati annualmente sulla base delle recensioni verificate delle coppie che si sono sposate nell’anno precedente. Un riconoscimento particolarmente significativo perché riflette la reale esperienza degli sposi.

“A Spurcacciuna” e Mare Hotel hanno raccolto 78 recensioni, ottenendo un punteggio medio di 4,9 su 5, risultato che colloca la struttura tra le realtà più apprezzate a livello nazionale per i servizi dedicati al wedding.

“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo riconoscimento per il quarto anno consecutivo – commenta Anna Garzoglio, Wedding and Event Manager del MareHotel e del ristorante ‘A Spurcacciuna’ – È un premio che valorizza il lavoro quotidiano del nostro team e l’attenzione che dedichiamo a ogni coppia, con l’obiettivo di rendere ogni matrimonio unico e indimenticabile.”

La ristorazione è da sempre un elemento distintivo del Mare Hotel e la proposta gastronomica del ristorante “A Spurcacciuna”, guidato dall’Executive Chef Simone Perata, reinterpreta la tradizione ligure in chiave contemporanea. Una cucina pensata per offrire agli sposi e ai loro ospiti un’esperienza autentica e di alto livello, motivo per cui il premio è stato conferito nella categoria “Banchetto”.

A completare l’offerta wedding del Mare Hotel, la possibilità di celebrare il matrimonio direttamente sulla spiaggia, con il mare come sfondo naturale.

Un contesto esclusivo che contribuisce a rendere speciale ogni evento, ma anche a valorizzare Savona, destinazione del Ponente Ligure che, grazie agli oltre 3 chilometri di spiaggia di sabbia fine naturale, ottiene ogni anno il riconoscimento della Bandiera Blu.