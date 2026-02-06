Savona, il liceo Scientifico chiude la palestra a causa delle infiltrazioni d’acqua

Savona. Stop temporaneo alle attività nella palestra del liceo scientifico statale Orazio Grassi. A causa di diffuse infiltrazioni d’acqua a causa di una perdita dell’impianto di riscaldamento, la dirigenza scolastica ha disposto il divieto di accesso e la sospensione dell’utilizzo dell’impianto da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio, in attesa di un intervento risolutivo da parte dell’ente proprietario dell’edificio, la Provincia di Savona.

I lavori di ripristino inizieranno lunedì e – salvo contrattempi – si concluderanno entro la metà della prossima settimana.

La decisione è stata presa “a tutela dell’incolumità di tutta l’utenza”, come spiegato nella circolare interna firmata dalla dirigente scolastica Daniela Ferraro e indirizzata a docenti, personale ATA e studenti.

La scuola ha già richiesto un intervento manutentivo urgente per risolvere le criticità emerse. Inoltre, la dirigenza sottolinea di aver sollecitato più volte la conclusione dei lavori di ristrutturazione nei locali sovrastanti la palestra, indicati come probabile concausa dei danni a soffitto e muri che hanno portato alla chiusura temporanea degli spazi.