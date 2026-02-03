Savona, il 6 febbraio l’assemblea pubblica del comitato territoriale di Legino

Savona. Venerdì 6 febbraio presso la Società Fratellanza Leginese “Milleluci” alle ore 20:30 si svolgerà l’Assemblea Pubblica del Comitato Territoriale di Legino/Zona 167.

La riunione sarà un’occasione per incontrare i rappresentanti del direttivo e conoscere le attività svolte o in programma sul quartiere.

All’assemblea parteciperanno anche rappresentanti dell’Amministrazione Comunale per discutere con i presenti sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti e in previsione sul territorio e sul tema del decoro e della sicurezza.

La riunione è aperta al pubblico e il Comitato invita i cittadini interessati a partecipare per segnalare problematiche o proporre iniziative e progetti.

“Partecipare alla vita del quartiere è molto importante, per condividerne il presente e il futuro”, evidenziano dal direttivo.