Savona, il 20 e 21 febbraio torna il Desbarassu: due giorni di offerte e occasioni di shopping

Savona. È un appuntamento che si rinnova quello del Desbarassu di Savona, che il 20 e il 21 febbraio vedrà i commercianti impegnati a proporre offerte e occasioni di shopping a clienti e turisti.

I saldi sono appena terminati e si tratta dell’ultima occasione per fare acquisti a prezzi scontati prima di tuffarsi nella nuova collezione della primavera.

Complice l’andamento altalenante dei saldi, saranno tantissime le opportunità di acquisto a prezzi davvero favolosi: i clienti potranno individuare i negozi che aderiscono all’iniziativa dai cartelli affissi in vetrina.

“Desbarassu è ormai una tradizione consolidata per Savona e che anche quest’anno si rinnova con grandi occasioni – spiega Laura Chiara, presidente Ascom-Confcommercio Savona -. Ci sono ancora opportunità di acquisto e a prezzi assolutamente convenienti. I commercianti si dedicano all’appuntamento da giorni e con grande impegno. Desbarassu è un evento che ogni anno richiama in città centinaia di persone e si arricchisce di iniziative per avvicinare una clientela sempre maggiore. L’edizione 2026 arriva dopo altri grandi eventi: i saldi sono appena terminati, ma è passato da pochissimo anche San Valentino e in questi giorni le vetrine sono vestite a festa per onorare Renata Scotto, in occasione dell’anniversario della nascita della nostra illustre concittadina. Auspichiamo che venerdì e sabato possano segnare un momento positivo per la nostra economia”.