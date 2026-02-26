  • News24
Disagi

Savona, i residenti in località Fornace a Montemoro: “Isolati per una frana sotto la strada, passiamo solo a piedi”

Si tratta di cinque famiglie: "E' necessario un intervento, qui terra di nessuno"

Generico febbraio 2026

Savona. “Le strade vicinali sono terra di nessuno. Dopo la frana provocata dalle ultime piogge siamo rimasti isolati, è necessario un intervento urgente. Possiamo passare solo a piedi. Paghiamo le tasse come tutti, ma non abbiamo i servizi”. L’appello arriva dai residenti della zona di Montemoro a Savona, in località Fornace, dove vivono cinque famiglie.

La strada interessata è lunga un chilometro e si sviluppa sulla destra della provinciale dopo la curva dove spesso si sono verificati incidenti: “Era stata interessata da alcune frane nel 2019. La giunta precedente era intervenuta su due di queste, poi non siamo più riusciti a fare nulla. Dopo i lavori alla rete idrica si è formato un avvallamento, poi con il maltempo dell’ultimo periodo a causa di una frana sotto la strada i vigli del fuoco hanno transennato l’area“.

La preoccupazione anche per la difficoltà di raggiungere la zona con i mezzi: “E’ impossibile passare in macchina, ma penso anche a un’ambulanza. Possiamo muovereci solo a piedi, al buio in mezzo al bosco. Il più giovane ha 61 anni e qui vive anche una persona con disabilità”.

Il comitato territoriale è stato avvisato: “Abbiamo provveduto a raccontare la situazione e contattare l’assessore, ma qui serve intervenire urgentemente. Non possiamo andare avanti così“.

“Qui vengono spesso per le manutenzioni della centralina dell’Enel, della galleria ferroviaria, fino a qualche anno fa venivano per le Funivie, a fare i prelievi nella vasca dell’acquedotto che serve tutta la vallata. Tutti ci passano, ma è terra di nessuno. Ogni volta che qualcosa non va abbiamo prontamente segnalato al Comune, fanno sopralluoghi, prendono appunti, ma poi evidentemente non si ricordano dove li mettono”, conclude.

