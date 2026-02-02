Savona, i primi gol in biancoblù di Marco Silvestri: “Dobbiamo tenere sempre il piede sull’acceleratore”

Una domenica che ha raffreddato ancora di più il clima tra squadra e tifoseria, ma almeno il campo ha riscaldato il Savona. I biancoblù passano 3-0 contro il Little Club James dando un’importante prova di forza. Protagonista assoluto del match Marco Silvestri. Finalmente per lui la gioia del gol in biancoblù. Anzi, la gioia della doppietta visto che il classe 1999 ha siglato il vantaggio al 27′ e ha poi chiuso la partita al 49′.

Commenta Silvestri nel post partita: “Sono contento per i gol ma soprattutto per il risultato di squadra. Abbiamo fatto una buona prestazione, ora bisogna dare continuità. Bisogna continuare a lavorare su questa strada per dare tutto nel finale di stagione”.

Un approccio complicato, poi proprio la rete di Silvestri ha permesso al Savona di giocare un po’ più leggero. Afferma l’ex Cairese: “L’avevamo preparata, sapevamo che gli spazi davanti sarebbero stati pochi. Poi una volta sbloccata la partita abbiamo trovato molti più spazi e molte più giocate. Siamo stati bravi a sbloccarla nel primo tempo e poi non ci siamo fermati. Dobbiamo sempre mettere il piede sull’acceleratore perché se giochiamo così possiamo fare grandi cose. Oggi l’abbiamo dimostrato”.

Ricalibrarsi per i playoff o continuare a guardare l’Albissole? Silvestri commenta: “Dal mio punto di vista dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Adesso dobbiamo fare più vittorie possibili e poi alla fine dell’anno vedere dove saremo arrivati e di conseguenza ci prepareremo per quello che sarà. Ora il nostro obiettivo è vincere più partite possibili”.

Oltre alla doppietta è arrivato anche il gol del suo fratello calcistico, Samuele Sassari. Chiude a questo proposito Silvestri: “Sono contento anche per lui. Con Samuele c’è un bellissimo rapporto anche fuori dal campo, ci vogliamo bene. Speriamo di continuare così, di fare altri gol per il Savona perché questa squadra merita altri palcoscenici“.