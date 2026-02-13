Savona, gli studenti del corso Ottico dell’Istituto Boselli al MIDO: un’immersione nel futuro del settore

Savona. Il 2 febbraio è stata una giornata speciale per tutti gli studenti del corso Ottico dell’IIS “Boselli-Alberti-Mazzini-Da Vinci” di Savona. Accompagnati dai docenti delle materie tecniche, i ragazzi hanno partecipato al MIDO, la più importante fiera internazionale dedicata al mondo dell’ottica, che ogni anno trasforma Milano Rho nel centro dell’innovazione del settore.

Un’esperienza perfettamente in linea con l’obiettivo del corso savonese: offrire agli studenti non solo una preparazione teorica solida, ma anche l’opportunità di vedere dal vivo ciò che studiano in classe, conoscere le tecnologie più avanzate e confrontarsi con professionisti che operano quotidianamente in un ambito in costante evoluzione.

Perché portare gli studenti al MIDO

La partecipazione alla fiera non rappresenta una semplice uscita didattica, ma un momento centrale del percorso formativo. L’iniziativa rientra infatti nelle attività di scuola-lavoro, pensate per ampliare le prospettive degli studenti e far comprendere loro la vastità e le opportunità offerte dal settore ottico.

Durante la visita, i ragazzi hanno potuto osservare macchinari per la produzione di lenti e montature, materiali innovativi ed ecosostenibili, tecnologie emergenti, montature di ogni stile e design, lenti oftalmiche di ultima generazione, strumenti per la misurazione della vista e la diagnostica, oltre ad accessori e oggettistica specializzata.

Un vero percorso a 360 gradi all’interno di un comparto che in Italia continua a crescere e che richiede un numero di professionisti superiore a quello che le scuole riescono a formare. Un dato che valorizza ulteriormente il corso savonese, considerato un punto di riferimento per il territorio.

L’incontro con gli ex studenti: un ponte tra passato e futuro

Tra i momenti più significativi della giornata c’è stato l’incontro con alcuni ex allievi del corso, oggi professionisti affermati in diversi ambiti dell’ottica. Molti di loro partecipano anche agli incontri formativi organizzati a scuola, offrendo la propria esperienza alle nuove generazioni.

Ritrovarli al MIDO, impegnati nella loro attività professionale, ha rappresentato per gli studenti un esempio concreto delle opportunità che questo percorso può offrire: carriere diverse, stimolanti, costruite con passione e competenza.

La giornata del 2 febbraio al MIDO ha confermato ancora una volta il valore del corso Ottico di Savona: una formazione pratica, attuale e strettamente collegata al mondo del lavoro.