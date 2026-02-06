Savona e ultras compatti per la sfida alla Sestrese: punti pesanti in chiave playoff

Gli ottanta minuti di silenzio e gli striscioni di contestazione riservati al Savona domenica scorsa sono archiviati. In settimana, si è sciolto il gelo palesatosi post pareggio contro la Sampierdarenese e evidentissimo durante la gara contro il Little Club James. A suggellare la rinnovata intesa, un bel video pubblicato sui social del club del presidente Milani.

Domenica al Piccardo di Borzoli contro la Sestrese dovrebbero tornare a sentirsi i 90 minuti più recupero di incitamento con cui gli ultras spingono il Vecchio Delfino alla risalita delle categorie. Si prospetta il pubblico delle grandi occasioni visto che la Sestrese ha annunciato l’ingresso gratuito per i propri tesserati.

Si tratterà di una sfida ad alto livello, tra le due formazioni che probabilmente hanno le rose più attrezzate. Due club storici che puntavano alla vittoria del campionato, ma che per motivi differenti hanno accumulato un ritardo tale rispetto all’Albissole da rendere necessario “mentalizzarsi” in chiave playoff.

Nel Savona tornerà in panchina mister Carlo Sarpero dopo la squalifica. I biancoblù dovranno fare a meno di Covelli e di Gaggero per infortunio. Domenica scorsa c’è stato il debutto in panchina del classe 2007 Gabriele Raso, ex Baia Alassio.

In palio punti importanti per i playoff. La Sestrese e il Savona hanno 30 punti ma i verdestellati hanno giocato un partita in meno. Ecco quindi che Schirru e compagni dovranno evitare la sconfitta per non scivolare a un potenziale -6, che potrebbe complicare la qualificazione agli spareggi promozione. Con 7 punti tra terza e quarta non si disputerebbe la sfida. C’è tempo per questi ragionamenti ma meglio non rischiare.

Il Savona è chiamato a vincere il primo scontro diretto in questo campionato visto che tra Albissole, Praese, Sestrese e Ca de Rissi ha ottenuto tre pareggi e una sconfitta nel girone di andata. E domenica non potrebbe esserci palcoscenico migliore per rilanciare entusiasmo e ambizione.

L’arbitro dell’incontro sarà Giorgio Carida di Genova, gli assistenti Luigi Arado ed Edoardo Bondi di Genova.