Cordoglio

Savona, è morto Gianni Venturino. Aveva 96 anni

Storico pubblicitario savonese, aveva contribuito alla realizzazione di diversi progetti

Savona. Savona in lutto per la scomparsa di Gianni Venturino. Storico pubblicitario savonese, aveva 96 anni.

Era nato a Savona e si era trasferito a Milano per studiare architettura. E’ noto per aver dato vita a numerosi caroselli e centinaia di pubblicità.

Recentemente Venturino aveva dedicato il suo tempo alla città di Savona – come ha ricordato l’ex sindaco Ilaria Caprioglio – con il progetto Pelagos, la ricostruzione dell’antica Cattedrale sul Priamar, la restaurazione del complesso monumentale del San Giacomo: “Da ex sindaco e da cittadina di Savona – il ricordo di Caprioglio – non posso che ringraziarti per l’energia e l’esperienza che hai profuso in progetti dedicati alla nostra Città”.

“Caro Gianni, è stato un onore conoscerti, conoscere il papà di Carosello e di Grisù, ascoltare le esperienze dei tuoi sessant’anni a Milano e avere il privilegio di raccogliere in una pubblicazione la tua testimonianza d’amore per la nostra città: ‘Tornando al mio mare ho scoperto che anche i savonesi hanno un illustre passato, noto a pochissimi, che forse vale la pena rispolverare‘”.

