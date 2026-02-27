Savona, è morto Gianni Venturino. Aveva 96 anni

Savona. Savona in lutto per la scomparsa di Gianni Venturino. Storico pubblicitario savonese, aveva 96 anni.

Era nato a Savona e si era trasferito a Milano per studiare architettura. E’ noto per aver dato vita a numerosi caroselli e centinaia di pubblicità.

Recentemente Venturino aveva dedicato il suo tempo alla città di Savona – come ha ricordato l’ex sindaco Ilaria Caprioglio – con il progetto Pelagos, la ricostruzione dell’antica Cattedrale sul Priamar, la restaurazione del complesso monumentale del San Giacomo: “Da ex sindaco e da cittadina di Savona – il ricordo di Caprioglio – non posso che ringraziarti per l’energia e l’esperienza che hai profuso in progetti dedicati alla nostra Città”.

“Caro Gianni, è stato un onore conoscerti, conoscere il papà di Carosello e di Grisù, ascoltare le esperienze dei tuoi sessant’anni a Milano e avere il privilegio di raccogliere in una pubblicazione la tua testimonianza d’amore per la nostra città: ‘Tornando al mio mare ho scoperto che anche i savonesi hanno un illustre passato, noto a pochissimi, che forse vale la pena rispolverare‘”.