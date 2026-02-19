Savona e l’università di Genova danno l’ultimo saluto alla professoressa Augusta Molinari

Savona. Molta commozione tra i tanti presenti per l’ultimo saluto alla ex professoressa universitaria Augusta Molinari, morta (martedì 17 febbraio) all’età di 77 anni.

Un centinaio di persone hanno seguito il feretro fino al tempo crematorio, apparse anche diverse bandiere antifasciste. Tra i presenti anche l’autore televisivo Felice Rossello, ex collega e amico di Augusta, Fabio Caffarena e Luca Guzzetti, docenti Unige, e Carlo Freccero, autore televisivo ed ex docente universitario.

Proprio Freccero ha voluto esprimere un pensiero per la sua amica: “Ho incontrato Augusta solo quattro giorni fa, dopo che non ci eravamo visti per lungo tempo. Vederla ho avuto per me conseguenze paradossali. Da un lato la sua presenza mi rassicurava e sapere due giorni dopo la sua morte , mi ha lasciato sbigottito ed incredulo. Dall’altro il nostro colloquio non mi ha tranquillizzato fino in fondo . Percepivo nel discorso di Augusta una fragilità, una debolezza che contraddicevano l’immagine che avevo di lei: attiva, curiosa, sempre occupata in molteplici attività”.

“Mi ha detto che il pensionamento l’aveva allontanata da quell’università che era stata la sua vera ragione di vita. Ha criticato con me l’oblio che la stessa università ha mostrato nei confronti del collega comune, il professore Alessandro Dal Lago. L’insegnamento dovrebbe costituire legami indissolubili. Oggi, riflettendo sull’impegno di Augusta per l’insegnamento, penso che tutti noi che abbiamo condiviso la sua esperienza, dovremmo attivarci per mantenere viva la sua memoria presso quell’università in cui ha formato generazioni di giovani”, ha concluso Freccero.

Chi era la professoressa Augusta Molinari

Per diversi anni insegnante di storia contemporanea nelle facoltà di Scienze della Formazione e Scienze della Comunicazione al Campus universitario di Savona.

In precedenza ricercatrice, ha svolto seminari e attività di ricerca all’Università di Aix-en Provence e all’Università di Nanterre. Ha coordinato ricerche dell’Unione Europea, partecipando nel corso degli anni a diversi progetti ministeriali e di Ateneo.

Ha fatto parte della redazione delle riviste “Movimento operaio e socialista”, “Ventesimo secolo”, “Quaderni di storia contemporanea”, ed stata inoltre membro del comitato scientifico della rivista “DEP. Deportate, esuli, profughe” e direttrice dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età Contemporanea di Savona e dell’Archivio storico della Camera del lavoro savonese.

E’ stata tra i fondatori dell’Archivio Ligure della scrittura popolare e ha partecipato come membro del comitato scientifico.

Dal 2003 al 2009 è stata presidente del corso di laurea di Scienze della Comunicazione dell’Università di Genova e ha fatto parte del collegio docenti del dottorato di Scienze sociali dell’Università di Genova. Scrittrice, ha pubblicato molteplici volumi storici.