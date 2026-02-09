Savona e la famiglia di centenarie: i 100 anni di Agnese Masio

Savona. Giovedì 5 febbraio Agnese Masio ha raggiunto l’importante traguardo dei 100 anni, traguardo già raggiunto peraltro in passato dalla madre, Angela Canepa, scomparsa a 101 anni e dalle due sorelle maggiori, Bernardina e Maria, decedute rispettivamente a 101 e 104 anni. Una famiglia di origini contadine, longeva e molto numerosa quella di Agnese, tredici tra fratelli e sorelle che nel periodo della seconda guerra mondiale si trasferì da Stella a Savona.

Agnese è stata festeggiata dai figli Giovanna, Franco e Bruna, oltre che dal sindaco Marco Russo.