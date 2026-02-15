Savona, coltellata al volto: 51enne ferito trasportato all’ospedale San Paolo

Savona. Un uomo di circa 50 anni, di origini marocchine, è rimasto ferito nella notte a Savona durante un episodio avvenuto in via XX Settembre, all’angolo con via Luigi Corsi.

Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo sarebbe stato colpito al volto con un’arma da taglio e avrebbe riportato una lesione superficiale alla guancia.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e il personale sanitario del 118, oltre alle forze dell’ordine, polizia di Stato e carabinieri, per gli accertamenti del caso. Dopo le prime cure sul luogo dell’aggressione, il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale ospedale San Paolo di Savona.

Al momento sono in corso le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.

L’episodio di questa notte arriva a pochi giorni di distanza dall’accoltellamento di Villapiana, avvenuto il 12 febbraio scorso tra due 23enni: in quel caso il fatto era avvenuto in pieno giorno.