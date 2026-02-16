Savona, caduta di massi al Santuario: installato il senso unico alternato

Savona. E’ stato installato il senso unico alternato al termine dell’abitato di San Bernardo in Valle, direzione Santuario a causa della caduta di alcuni massi da un muraglione (nella curva subito prima il cimitero).

Dalle informazioni ricevute non si sa ancora bene la motivazione che ha portato alla caduta di massi (non di grosse dimensioni), tra le ipotesi il passaggio di cinghiali o il fatto che il muro fosse secco. Sul posto è intervenuta la polizia locale, due funzionari della provincia e i vigili del fuoco.

A causa della scarsa visibilità dovuta al buio (il fatto è accaduto intorno alle 22.30) i vigili del fuoco hanno deciso di installare al momento il semaforo per il senso unico alternato, domani mattina si provvederà alla rimozione dei massi e alla bonifica. Inoltre si effettueranno altre verifiche per, eventualmente, mettere in sicurezza il muraglione.