Pericolo

Savona, cadono calcinacci da via Corsi: area transennata

Fortunatamente non ci sono stati feriti

Savona. È stata transennata una parte di via Luigi Corsi (verso piazza Giulio II) a causa di una caduta di un pezzo di cornicione da un balcone.

Stavano passando alcune persone che, fortunatamente non sono state colpite, poiché i pezzi del cornicione sono caduti su una tenda sottostante che ha così attutito il colpo a terra.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. I soccorritori hanno deciso di vietare il passaggio pedonale per un tratto ben più lungo rispetto a dove sono caduti i calcinacci poiché hanno decretato pericolante un altro cornicione sottostante un ulteriore balcone (più verso via Montenotte).

