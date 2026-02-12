  • News24
Paura

Savona, “cade un pezzo di ardesia da un cornicione”: intervento dei vigili del fuoco, ma è un falso allarme

Il fatto è avvenuto poco dopo le 17 in piazza Giulio II

Savona. Attimi di apprensione e paura questo pomeriggio in centro a Savona, in piazza Giulio II, quando sono arrivate improvvisamente due camionette dei vigili del fuoco più un altro mezzo. Diverse persone dunque si sono radunate in loco per capire cosa stava accadendo.

I vigili del fuoco hanno poi attivato l‘autoscala per raggiungere il quarto piano del palazzo. Erano stati chiamati per mettere in sicurezza quello che sembrava esser un pezzo d’ardesia che stava per staccarsi da un cornicione, ma quando sono arrivati con l’autoscala hanno constato che era “solamente” un tapullo fatto alla grondaia.

Dunque il tutto si è rivelato un falso allarme, panico rientrato e le persone che si erano radunate per capire cosa stava succedendo si sono dileguate.

