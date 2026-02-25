Savona, boom di domande per il concorso da messo comunale: 138 candidati per un solo posto

Savona. Saranno tantissimi, ben 138, i savonesi che domani si presenteranno sul Priamar con la speranza di ottenere un posto da messo comunale. Un piccolo esercito pronto a disputarsi quell’unico “posto fisso” in palio, in grado di garantire al vincitore un contratto a tempo indeterminato da almeno 1250 euro netti mensili più tredicesima.

Il bando pubblicato dal Comune di Savona a metà novembre ha registrato, infatti, un vero e proprio boom di candidature: sono state ben 140, a fronte di un solo posto disponibile. Posto che, peraltro, è riservato a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 7 della legge n. 68/1999; solo nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti alla suddetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Su 140 domande, dopo le prime verifiche da parte degli uffici, due sono state escluse: una per mancato possesso della patente di guida, l’altra per mancato pagamento della tassa di concorso. L’elenco delle domande ammesse è disponibile sul portale inPA, il sito istituzionale dedicato ai concorsi per la Pubblica Amministrazione.

La data di scadenza per la presentazione delle domande era stata fissata per il 17 dicembre 2025. Una volta ricevute le candidatute il Comune ha predisposto il calendario delle prove.

Il primo appuntamento è proprio per domani, 26 febbraio, quando si terrà la prova scritta nella Sala della Sibilla del Priamar. Per chi supera il primo sbarramento è previsto un esame orale che si svolgerà il 2 marzo nella sala consiliare di Palazzo Sisto.