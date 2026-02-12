Savona, alla Sms Generale incontro pubblico sui “Motivi del No” al referendum

Savona. Il Partito Democratico, Unione Comunale di Savona e Circolo Savona–Villapiana, organizza per venerdì 13 febbraio alle ore 18 un incontro pubblico dal titolo “I motivi del No” in vista del referendum. L’appuntamento si terrà presso la Sms Generale di Savona.

L’iniziativa sarà un momento di confronto e approfondimento aperto alla cittadinanza per discutere le ragioni del voto contrario al quesito referendario.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Pd, Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio regionale, e Francesco Lirosi, presidente del Consiglio comunale di Savona. L’introduzione sarà affidata ad Anna Ivaldi, segretaria del Circolo Pd di Villapiana.

Interverranno Gianluca Nasuti, avvocato, Giorgio Guerello, avvocato e responsabile Giustizia Pd Liguria, e Maurizio Picozzi, già magistrato e rappresentante del Comitato savonese per il No. A coordinare i lavori sarà Simone Anselmo, segretario cittadino del Pd di Savona.

L’incontro si propone di illustrare nel dettaglio i contenuti del referendum e le motivazioni alla base della posizione del “No”, offrendo ai cittadini un’occasione di informazione e dibattito.