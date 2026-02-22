Savona, Agostino entusiasta nonostante il pari: “Più di questo non potevamo fare, così nessuno ci può fermare”

Zero gol contro l’Albissole tra andata e ritorno, nessuna vittoria negli scontri diretti, undicesimo pareggio stagionale e quarto posto in classifica. I numeri del Savona non sono di certo esaltanti, anzi. Eppure le sensazioni di Giuseppe Agostino dopo lo 0-0 odierno sono molto positive. Il portiere biancoblù ha commentato a caldo la partita mostrando soddisfazione per la prestazione della squadra che ai punti avrebbe meritato forse qualcosina in più degli avversari.

Afferma Agostino: “Non posso recriminare niente ai miei compagni. Abbiamo giocato una delle migliori gare della stagione, insieme a quella con la Sestrese. Non ci hanno dato un rigore netto e abbiamo preso un palo. Più di questo il Savona non poteva fare. Abbiamo messo sotto la capolista che non ha mai perso una partita. Io non ho ricevuto un tiro in porta. Non ho mai avuto la percezione che potessero farci gol, ma che loro lo potessero fare a noi”.

Non è neanche mancata personalità secondo il portiere. Raso, oggi titolare, ha sembrato sentire un pochino la pressione ma Agostino non è d’accordo. E in generale, non è questa la causa di un rendimento sottotono, a livello di risultati, nei big match. Continua Agostino: “Secondo me Raso non ha patito la pressione, anzi. Ha giocato per metà del secondo tempo con il naso rotto. È un ragazzino del 2008 e gli va dato merito. Non è mancata personalità alla nostra squadra. Con la Sestrese abbiamo dominato, oggi stradominato. Quando ti chiami Savona sei chiamato a vincere tutte le partite, ma non è così semplice“.

Come detto il portiere è rimasto molto entusiasta della prestazione e le sue parole odierne sono anche un monito per il futuro: “Dobbiamo continuare su questa strada. Se affrontiamo tutte le partite con questa determinazione nessuno ci può fermare. Mancano degli episodi e manca un pizzico di fortuna. Ma con questa determinazione sono sicuro che arriveremo in fondo”.

Oggi c’è stato anche un grande spettacolo sugli spalti con una cornice di pubblico davvero straordinaria. A tal proposito dichiara: “Ho sentito più questa partita che il mio esordio in Serie B. Sono savonese. Amo Savona ed è un orgoglio difendere la porta della mia squadra“. Infine sull’obiettivo playoff commenta: “Noi faremo il massimo per arrivare più in alto possibile. Giocheremo le restanti otto partite e i playoff alla morte, perché l’obiettivo del Savona è salire”.