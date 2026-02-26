Sassello, una collana provoca l’inferiorità numerica ma non ci sarà ricorso

Il calciatore del Sassello Galatini stava giocando con una collana. Un giocatore del Pallare lo ha segnalato all’arbitro. Il direttore di gara ha estratto il giallo e il giocatore, già ammonito, è stato espulso con relativa squalifica. La partita, per la cronaca, è finita 1 a 1. Il club della Valle dell’Erro ha diramato un comunicato in cui si segnala l’errore del direttore di gara che, da regolamento, avrebbe dovuto invitare il giocatore a togliere l’indumento e ammonirlo solo in caso di rifiuto. Tuttavia, il club non intende fare ricorso.

Il comunicato e il richiamo al regolamento

“Domenica scorsa, nella gara disputata a Pallare contro la formazione locale, il Sassello si è trovato ad affrontare gli ultimi 15 minuti di gioco, oltre al lungo recupero, in inferiorità numerica a seguito di un episodio legato a un errore arbitrale.

Dopo la segnalazione da parte di un giocatore della squadra di casa, il direttore di gara ha rilevato che il nostro tesserato Fabio Galatini indossava una collanina. Come previsto dal regolamento, il giocatore avrebbe dovuto essere invitato a lasciare temporaneamente il terreno di gioco per rimuoverla. L’arbitro ha invece proceduto con l’ammonizione. Considerato che il giocatore era già stato ammonito a inizio secondo tempo, è stato conseguentemente espulso per somma di ammonizioni, nonostante i richiami al regolamento provenienti dalla nostra panchina.

La società Sassello ha deciso di non presentare ricorso, riconoscendo il risultato maturato sul campo e la buona fede del direttore di gara, convinto di aver applicato correttamente il regolamento.

Riteniamo che, nella categoria in cui militiamo, l’errore debba essere messo in conto per tutti: dirigenti, allenatori, giocatori e arbitri. Resta il rammarico per aver dovuto concludere la gara in inferiorità numerica, circostanza che avrebbe potuto incidere sull’esito finale, e soprattutto per la squalifica che costringerà il nostro giocatore a saltare la prossima partita.

Siamo convinti che ogni episodio rappresenti un’opportunità di crescita. Auguriamo al direttore di gara di fare tesoro di quanto accaduto per il proprio percorso di miglioramento.

Con questa scelta, il Sassello intende lanciare un segnale di collaborazione e fiducia nei confronti della classe arbitrale.

Domenica prossima saremo tutti un po’ più preparati.

Per completezza di informazione riportiamo di seguito la Regola 4 “L’equipaggiamento dei calciatori”, comma 1 “Sicurezza” de Il Regolamento del Giuoco del Calcio:

“Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque cosa che sia pericolosa. Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti, orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti. Non è consentito usare nastro adesivo per coprirli.

L’equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell’inizio della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco.

Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, l’arbitro deve ordinare al calciatore di:

togliere l’oggetto in questione

uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di toglierlo o è restio ad attenersi

Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l’oggetto deve essere ammonito.”