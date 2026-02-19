Sassello: scuolabus bloccato nella neve, intervento dei vigili del fuoco a La Carta

Sassello. Uno scuolabus è rimasto bloccato nella neve, questa mattina, intorno alle 7, mentre stava andando a prendere gli studenti. È successo in località La Carta, sopra Sassello.

Il mezzo era diretto a Piampaludo e Alberola. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno liberato in breve tempo.

Sassello si è nuovamente svegliato sotto una coltre bianca. La nevicata della notte ha fatto registrare un accumulo, in centro paese, di qualche centimetro. La macchina operativa comunale per fronteggiare l’evento ha funzionato, ancora una volta, perfettamente.

“Viste le previsioni, ci siamo subito attivati e non ci sono state criticità particolari. I mezzi, sparsi sul territorio, sono entrati immediatamente in azione e hanno lavorato bene” ha riferito a IVG il sindaco di Sassello, Gian Marco Scasso.